4. Эмансипация
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Звездные врата: ЗВ-1
1-й сезон
4. Эмансипация

Звездные врата: ЗВ-1 (сериал, 1997) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.31997, Stargate SG-1
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

«Звездные врата» соединяют далекие пределы Млечного Пути и открывают двери для мгновенного межпланетного перемещения. Отряд ЗВ-1 с их помощью исследует нашу галактику и защищает Землю от нападок пришельцев.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: ЗВ-1»