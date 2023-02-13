8.72010, SG.U Stargate Universe
Звездные врата: Вселенная (сериал, 2010) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн
О сериале
Таинственный девятый шеврон переносит команду исследователей с Земли на беспилотное судно Древних с названием «Судьба», где выясняется, что возврата на Землю нет. Команде предстоит приспособиться к жизни на борту судна, несущего их в далекие уголки Вселенной по проложенному Древними курсу и, возможно, свыкнуться с мыслью, что этот корабль станет их домом и тюрьмой до последних секунд их жизней.