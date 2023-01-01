Звездные врата: Вселенная
Wink
Сериалы
Звездные врата: Вселенная
8.72009, SG.U Stargate Universe 2 сезона
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Звездные врата: Вселенная (сериал, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Таинственный девятый шеврон переносит команду исследователей с Земли на беспилотное судно Древних с названием «Судьба», где выясняется, что возврата на Землю нет. Команде предстоит приспособиться к жизни на борту судна, несущего их в далекие уголки Вселенной по проложенному Древними курсу и, возможно, свыкнуться с мыслью, что этот корабль станет их домом и тюрьмой до последних секунд их жизней.

Все сезоны сериала Звездные врата: Вселенная смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг