Звездное дитя (мультсериал, 2023) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Дети звезды японской эстрады помнят свои прошлые жизни. Когда их мать убивают, они начинают искать преступника, уверенные, что он причастен к смерти их прежних личностей. «Звездное дитя» — аниме об обратной стороне славы.



Аи — настоящая суперзвезда. У нее куча поклонников, готовых на все ради своего кумира. Но у славы есть своя цена: Аи не может публично заявить, что у нее есть двое детей, мальчик Аква и девочка Руби. Брат и сестра тоже хранят секрет — они помнят прошлые жизни. Аква был доктором в захолустном японском городке, а Руби — его пациенткой. Их обоих убил загадочный незнакомец, после чего они переродились в звездных детей. Но трагедия настигает их и сейчас — Аи убивают. Аква и Руби уверены, что убийца — тот же человек, что оборвал их прошлые жизни. Теперь им нужно самим пробиться на вершину славы, чтобы восстановить справедливость.



