Золотая лихорадка. Сезон 3. Серия 9
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Золотая лихорадка
3-й сезон
9-я серия

Золотая лихорадка (сериал, 2011) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

8.02011, Gold Fever
ТВ-шоу, Документальные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

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Сюжет

Сериал показывает самые отдаленные уголки мира, чтобы открыть бескрайнюю красоту матери-природы и один из самых ценных даров, которые она преподносит — золото.

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Рейтинг

7.7 IMDb