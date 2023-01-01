Золотая лихорадка. Сезон 2. Серия 1
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Золотая лихорадка
2-й сезон
1-я серия

Золотая лихорадка (сериал, 1997) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.01997, Gold Fever
ТВ-шоу, Документальные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

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Сюжет

Сериал показывает самые отдаленные уголки мира, чтобы открыть бескрайнюю красоту матери-природы и один из самых ценных даров, которые она преподносит — золото.

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Рейтинг

7.7 IMDb