Зигги и Диего (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн

Так мало развлечений в пустыне! Но недавно верблюд Диего нашeл консервную банку с настоящим джинном. Вот только загадать последнее желание он не сможет. Из-за песка, попавшего в банку, магия Зигги — это не праздник, а кошмар для всего оазиса.

