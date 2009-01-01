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Жизнь После Людей
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Жизнь После Людей (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2009, Life After People
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Научно-популярный сериал о том, какой могла быть жизнь на Земле без людей. Авторы исследовали уже оставленные места и при помощи компьютерной графики «разрушили» Эмпайр Стейт Билдинг и другие здания.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb