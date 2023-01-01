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Жизнь После Людей

Жизнь После Людей (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, Life After People 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Научно-популярный сериал о том, какой могла быть жизнь на Земле без людей. Авторы исследовали уже оставленные места и при помощи компьютерной графики «разрушили» Эмпайр Стейт Билдинг и другие здания.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb