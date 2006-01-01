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Жизнь на Марсе (сериал, 2006) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2006, Life on Mars 1.2
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Реальные приключения нереального Сэма Тайлера". Сэм всe ещe не может прийти в себя после случившегося и сильно скучает по Майе. Он занимается поиском грабителей обменных пунктов, за охрану которых отвечает его полицейский участок. Тайлер считает, что кто-то из его коллег ведeт двойную игру и имеет отношение к кражам…

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь на Марсе»

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