Живые символы планеты (сериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

8.12017, США. Флорида. Животные
ТВ-шоу, Документальный12+
О сериале
Мы уже не помним те времена, когда люди не отделяли себя от природы, от тех, кто в ней живет, от всего, что растет, ползает, бегает, прыгает и летает. Но мы продолжаем быть частью живой планеты, хотя и не всегда чувствуем себя единым целым с ней. А ведь звери и птицы, цветы и деревья живут в наших именах, фамилиях, на гербах и в названиях городов. Нам никуда не уйти от нашего древнего знания о сильных, красивых и полезных покровителях от природы. Константин Бышевой, ищет эти живые символы планеты – животных и растения, без которых людей невозможно представить и тем более – понять.
