Жены в бегах (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Мелодраматический триллер о четырех домохозяйках, ушедших из семей и ввязавшихся в историю с убийством. Моника, Яна, Алехандра и Ивонн — школьные подруги, чья жизнь сложилась совсем не так, как они мечтали. Все четверо чувствуют, что семьи их совсем не ценят, и, обсудив ситуацию друг с другом, решают уйти от мужей и начать с чистого листа. Теперь никто не знает, где они и что с ними случилось. Однако в поисках себя их объединят не только общие семейные проблемы, но и убийство, в котором они оказываются замешаны. Сумеют ли они справиться с новыми испытаниями, поведают «Жены в бегах» — сериал 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.



