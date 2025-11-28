Желе Алфавит (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сегодня алфавит, друзья, мы разберем от А до Я! А помогут нам в этом красочные Желе-буквы! Это самый вкусный мультсериал, который познакомит маленьких зрителей с буквами и звуками русского алфавита. С каждой буквой дружат слова, которые начинаются на нее. Разноцветные картинки помогут малышам быстрее запомнить названия растений, животных, фруктов и овощей.

