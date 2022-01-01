Здоровые ужины (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Что такое гравлакс из лосося? Сочетается ли кальмар с курицей? Какой же этот рататуй на самом деле?

Телеканал «ЖИВИ!» и шеф-повар Григорий Мосин представляют здоровое меню на целый день. В цикле «Здоровые ужины» мы поможем спланировать легкий диетический ужин, который разнообразит привычный рацион.





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