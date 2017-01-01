Завтраки с Еленой Чазовой (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2017, Breakfast with Elena Chazova
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Сюжет
Вкусный и полезный завтрак – теперь не проблема, благодаря быстрым и несложным рецептам от шеф-повара Елены Чазовой. Елена – убежденный ЗОЖник, но это не мешает ей вкусно и разнообразно питаться. Ее рецепты способны перевернуть ваши представления о правильном и диетическом питании.
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