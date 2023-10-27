Заставь меня полюбить (сериал, 2022) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

Мир жесток к красоте, но в нем есть люди, призванные творить, а не уничтожать. Мастер гончарного дела Лусия мечтает развиваться в ремесле, вылечить отца и путешествовать по миру с парнем Альфредо. Но жизнь честной девушки рушится: любимый отдает ее в руки сладострастному и властному дону Эриберто, а расчетливый арендодатель разрывает договор, разрушая семейный бизнес. Испытания не ломают девушку, а лишь разжигают в ее пламенном сердце жажду справедливой мести. И этот огонь опалит всех.

