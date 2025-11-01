Запутанные узы и неверные клятвы (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Карол всегда была в тени своей сестры, но теперь её ждет самая горькая участь — по воле мачехи ей предстоит выйти замуж за распутного плейбоя Грейсона вместо неё самой. Брак, который должен был стать наказанием, становится лишь началом сложной игры. Судьба сводит её с Диланом, первой любовью, которую она когда-то предала. Теперь он холоден и полон обиды, а его месть изощренна: он начинает притворный роман с её сестрой, чтобы заставить Карол страдать. В этом водовороте лжи, вынужденного замужества и старых обид каждый скрывает свои карты, но правда, как всегда, рвется наружу, угрожая разрушить все планы.

