Запретная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Драма16+
О сериале
Подруги Оксана и Лариса живут в провинции и, на первый взгляд, каждая из них счастлива. У них есть любимые мужья, Лариса воспитывает дочь, а Оксана беременна долгожданным ребенком. Однако изнанка сельской идиллии оказывается страшной и таинственной. Когда-то давно Лариса приворожила своего мужа, который до сих пор влюблен в Оксану. Муж Оксаны уверен, что отец будущего ребенка – он, но все чаще слышит усмешки и пересуды односельчан. На фоне семейной драмы разыгрывается настоящая трагедия: село на грани разорения, местные жители боятся бандитов, все больше людей пропадает без вести. Потери не обходят стороной и главных героинь.
