Записи о семи лордах 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Записи о семи лордах. Сезон 1. Серия 1
Записи о семи лордах
1-й сезон
1-я серия
8.52023, Записи о семи лордах. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Боевик18+
О сериале

Непутевый студент находит магическую кисть, наделяющую владельца сверхспособностями. Фэнтезийные приключения «Записи о семи лордах» — аниме из Китая о связи прошлого и будущего, а также о силе поэзии.

Две тысячи лет назад наследник семьи Иньян, опечаленный безвременной кончиной ученых мужей и уничтожением бесценных книг, начал превращать духи талантливых писателей и каллиграфов в магические кисти. Они дарят своим обладателям уникальные таланты и сохраняют мудрость того, чья сила заключена внутри. В наши дни студент Ло Джунся, выполняя задание учителя, заглядывает в антикварный магазин, где становится свидетелем противостояния двух людей, наделенных суперспособностями. В процессе одна из уникальных кистей дарит ему свою мощь. Теперь Ло Джунся оказывается в центре векового противостояния, и за ним начинают охотится могущественные люди.

Сможет ли он справиться с опасным врагом, вы узнаете, когда будете смотреть «Записи о семи лордах» онлайн

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.2 IMDb