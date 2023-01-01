Записи о семи лордах 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Непутевый студент находит магическую кисть, наделяющую владельца сверхспособностями. Фэнтезийные приключения «Записи о семи лордах» — аниме из Китая о связи прошлого и будущего, а также о силе поэзии.



Две тысячи лет назад наследник семьи Иньян, опечаленный безвременной кончиной ученых мужей и уничтожением бесценных книг, начал превращать духи талантливых писателей и каллиграфов в магические кисти. Они дарят своим обладателям уникальные таланты и сохраняют мудрость того, чья сила заключена внутри. В наши дни студент Ло Джунся, выполняя задание учителя, заглядывает в антикварный магазин, где становится свидетелем противостояния двух людей, наделенных суперспособностями. В процессе одна из уникальных кистей дарит ему свою мощь. Теперь Ло Джунся оказывается в центре векового противостояния, и за ним начинают охотится могущественные люди.



Сможет ли он справиться с опасным врагом, вы узнаете, когда будете смотреть «Записи о семи лордах» онлайн в подписке Amediateka на Wink.

