Записи о семи лордах 1 сезон 1 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 1
- 18+22 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 2
- 18+22 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 5
- 18+22 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 6
- 18+22 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 9
- 18+21 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 11
- 18+25 мин
Записи о семи лордах
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Непутевый студент находит магическую кисть, наделяющую владельца сверхспособностями. Фэнтезийные приключения «Записи о семи лордах» — аниме из Китая о связи прошлого и будущего, а также о силе поэзии.
Две тысячи лет назад наследник семьи Иньян, опечаленный безвременной кончиной ученых мужей и уничтожением бесценных книг, начал превращать духи талантливых писателей и каллиграфов в магические кисти. Они дарят своим обладателям уникальные таланты и сохраняют мудрость того, чья сила заключена внутри. В наши дни студент Ло Джунся, выполняя задание учителя, заглядывает в антикварный магазин, где становится свидетелем противостояния двух людей, наделенных суперспособностями. В процессе одна из уникальных кистей дарит ему свою мощь. Теперь Ло Джунся оказывается в центре векового противостояния, и за ним начинают охотится могущественные люди.
Сможет ли он справиться с опасным врагом, вы узнаете, когда будете смотреть «Записи о семи лордах» онлайн в подписке Amediateka на Wink.