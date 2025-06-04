Замерзшие мертвецы (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Замерзшие мертвецы. Сезон 1. Серия 1
Замерзшие мертвецы
1-й сезон
1-я серия
7.82016, Glacé
Триллер, Драма18+
О сериале

Бывший детектив возвращается с заслуженной пенсии, чтобы расследовать дело об обезглавленной лошади, с которым как-то связан серийный убийца, сидящий за решеткой. Французский нуарный детектив «Замерзшие мертвецы» — сериал о тайнах маленького городка.

В Пиренейских горах найден обезглавленный труп лошади, подвешенный на высоте двух тысяч метров на канатной дороге. Расследовать этот странный случай берутся капитан Мартен Серваз, ушедший было на пенсию, и его напарница Ирен Циглер. Животное принадлежало Эрику Ломбарду, миллионеру с незавидной репутацией из маленького города в окрестностях. Тем временем неподалеку в тюрьме строгого режима молодая психиатр Диана Берг начинает свой первый сеанс c Юлианом Хиртманном, опасным серийным убийцей, арестованным Сервазом несколько лет назад. Хиртманн хранит тайну, которая может пролить свет на происходящие в округе события.

Кто стоит за убийством и какой будет его следующий ход, вы узнаете, если будете смотреть «Замерзшие мертвецы». Сериал 2017 года онлайн доступен на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb