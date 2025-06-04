Замерзшие мертвецы (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бывший детектив возвращается с заслуженной пенсии, чтобы расследовать дело об обезглавленной лошади, с которым как-то связан серийный убийца, сидящий за решеткой. Французский нуарный детектив «Замерзшие мертвецы» — сериал о тайнах маленького городка.



В Пиренейских горах найден обезглавленный труп лошади, подвешенный на высоте двух тысяч метров на канатной дороге. Расследовать этот странный случай берутся капитан Мартен Серваз, ушедший было на пенсию, и его напарница Ирен Циглер. Животное принадлежало Эрику Ломбарду, миллионеру с незавидной репутацией из маленького города в окрестностях. Тем временем неподалеку в тюрьме строгого режима молодая психиатр Диана Берг начинает свой первый сеанс c Юлианом Хиртманном, опасным серийным убийцей, арестованным Сервазом несколько лет назад. Хиртманн хранит тайну, которая может пролить свет на происходящие в округе события.



Кто стоит за убийством и какой будет его следующий ход, вы узнаете, если будете смотреть «Замерзшие мертвецы». Сериал 2017 года онлайн доступен на видеосервисе Wink.

