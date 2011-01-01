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Загадочные убийства Агаты Кристи
3-й сезон
2-я серия

Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2011) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2011, Загадочные убийства Агаты Кристи. Сезон 3. Серия 2
18+

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Сюжет

"Тайна дома на окраине". В сериале «Загадочные убийства Агаты Кристи» нет ни легендарного интеллектуала Эркюля Пуаро, ни проницательной мисс Марпл. Вместо них загадочные криминальные истории распутывают комиссар Ларозьер и инспектор Лампьон.

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