Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2009) смотреть онлайн
2009, Загадочные убийства Агаты Кристи 3 сезона
Детективы18+
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Сюжет
В сериале «Загадочные убийства Агаты Кристи» нет ни легендарного интеллектуала Эркюля Пуаро, ни проницательной мисс Марпл. Вместо них загадочные криминальные истории распутывают комиссар Ларозьер и инспектор Лампьон.
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