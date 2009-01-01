Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2009, Загадочные убийства Агаты Кристи. Сезон 1. Серия 3
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Сюжет
"Вышел месяц из тумана…" В сериале «Загадочные убийства Агаты Кристи» нет ни легендарного интеллектуала Эркюля Пуаро, ни проницательной мисс Марпл. Вместо них загадочные криминальные истории распутывают комиссар Ларозьер и инспектор Лампьон.
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