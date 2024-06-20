Задержи этот звук: Звуки жизни (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Японский школьник заново собирает клуб по игре на необычном инструменте кото. Уютное аниме о дружбе и романтике.



Такэдзо Курата остался единственным участником клуба по игре на струнном инструменте кото в своей школе — все его товарищи уже выпустились, а новые люди вступать не спешат. Теперь Такэдзо приходится срочно искать музыкантов, готовых разделить его интерес. Среди первых желающих оказывается Тика Кудо, известный своими хулиганскими выходками. В частности, Тика разрушил магазин кото, принадлежавший его деду. Кроме него в клуб попадает Сатова Ходзуки, гениальная исполнительница, виртуозно владеющая инструментом. Тем не менее у нее есть свои планы на клуб, которыми она пока ни с кем не делится. Группа постепенно растет, и у ее членов появляется общая цель — выступить на национальном конкурсе.



Как будут выстраиваться отношения внутри клуба и удастся ли молодым людям добиться успеха, расскажет аниме «Задержи этот звук: Звуки жизни» — мультсериал 2019 года смотреть онлайн можно на Wink.

