Почему фото на документы всегда ужасны
Wink
Детям
Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы
1-й сезон
Почему фото на документы всегда ужасны

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, Почему фото на документы всегда ужасны
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лекции антрополога Альберта Байбурина о том, каким государство видит человека по документам и как это видение влияет на наше представление о себе, а также фильмы про паспорт, словарь обидных фамилий и галерея несуществующих удостоверений

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг