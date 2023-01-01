Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы 1 сезон
Документальные12+
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Сюжет
Лекции антрополога Альберта Байбурина о том, каким государство видит человека по документам и как это видение влияет на наше представление о себе, а также фильмы про паспорт, словарь обидных фамилий и галерея несуществующих удостоверений
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