Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Лекции антрополога Альберта Байбурина о том, каким государство видит человека по документам и как это видение влияет на наше представление о себе, а также фильмы про паспорт, словарь обидных фамилий и галерея несуществующих удостоверений



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