WinkСериалыPhotoWebExpo1-й сезонЗачем нужен поляризационный фильтр? | Как снимать при естественном свете?
PhotoWebExpo (сериал, 2022) сезон 1 серия 976 смотреть онлайн
6.12022, Зачем нужен поляризационный фильтр? | Как снимать при естественном свете?
Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
PhotoWebExpo - это крупнейший ресурс о фотографии, фототехнике и видеотехнике в России и русскоязычном сегменте интернета. YouTube канал и сайт сегодня имеет самую многочисленную суточную аудиторию. Здесь вы всегда найдете самые актуальные новости фоторынка, обзоры и тесты на самые новые камеры, а также сможете ознакомиться с абсолютно бесплатными видеоуроками и мастер-классами от самых успешных фотографов и видеографов.