9.02024, Забери меня к себе. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
Забери меня к себе (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Ирина возвращается в родной город и знакомится с Игорем, в которого влюбляется. На встрече с его родителями она сталкивается со страшным прошлым, от которого бежала 10 лет назад. Игорь мечется между родителями и любимой. В это время в дом возвращается его бывшая жена, которую обожает их общая дочка. Что он выберет: новую любовь, счастье дочери или спокойствие родителей?
- ЕСРежиссёр
Евгений
Сологалов
- Актёр
Дмитрий
Пчела
- СОАктриса
Серафима
Огарёва
- ЮВАктриса
Юлия
Верховская
- КНАктриса
Ксения
Новикова
- ЕСАктёр
Евгений
Сологалов
- ЕВАктриса
Елена
Владомирская-Пастревич
- АПАктёр
Александр
Подобед
- ЛУАктёр
Леонид
Улащенко
- СЖАктёр
Сергей
Жбанков
- МИАктриса
Мария
Исаева
- АЛАктёр
Арсений
Луцкий
- СБАктёр
Сергей
Быхов
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рубежин
- ВДПродюсер
Владимир
Дубровин
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ОШПродюсер
Ольга
Шалик
- ВКОператор
Виталий
Коневцов
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков