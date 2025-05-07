Забери меня к себе (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Ирина возвращается в родной город и знакомится с Игорем, в которого влюбляется. На встрече с его родителями она сталкивается со страшным прошлым, от которого бежала 10 лет назад. Игорь мечется между родителями и любимой. В это время в дом возвращается его бывшая жена, которую обожает их общая дочка. Что он выберет: новую любовь, счастье дочери или спокойствие родителей?

