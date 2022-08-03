WinkСериалыЗа и против2-й сезон7-я серия
За и против (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
7.92020, Friheden
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МСРежиссёр
Миккел
Серуп
- ПСРежиссёр
Парминдер
Сингх
- МХРежиссёр
Могенс
Х. Кристиансен
- ТХРежиссёр
Тильде
Харкамп
- ЛРАктёр
Ларс
Ранте
- ЛМАктриса
Лене
Мария Кристенсен
- КЛАктёр
Каспер
Лефвалль Стенсбирк
- ЭБАктриса
Эмма
Б. Маротт
- ЭТАктёр
Эмиль
Тольструп
- Актриса
Лотта
Андерсен
- МБАктёр
Мортен
Бровн Йоргенсон
- ББАктёр
Бехруз
Банисси
- СЛАктриса
Симона
Лукке
- ТКСценарист
Торбьорн
Кребс
- МССценарист
Миккел
Серуп
- КГСценарист
Кристиан
Гамст Миллер-Харрис
- МЛПродюсер
Мета
Луиза Фольдагер Соренсен
- НБПродюсер
Нина
Бисгор
- НХОператор
Нильс
Хансен
- ЛВОператор
Ларс
Вестергаард