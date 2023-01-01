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2-й сезон
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Южный парк (сериал, 1998) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

1998, South Park
18+

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О сериале

Cтранноватые истории из жизни нескольких третьеклашек из маленького городка Саус Парк в штате Колорадо. Это комедия с элементами гротеска, фарса, пародии, обильно сдобренная музыкой и той самой плохо определяемой словами чертовщиной…

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Страна
США
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Южный парк»