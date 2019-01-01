UFC 245 (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сразу три титульных боя прошли на UFC 245 в Парадайс, Невада. За титул чемпиона в полусреднем весе сразились действующий чемпион Камару Усман и и бывший временный чемпион Колби Ковингтон. Действующий чемпион в полулeгкой весовой категории Макс Холлоуэй встретился с Александром Волкановски, чтобы защитить титул в четвертый раз. А действующая чемпионка в двух весовых категориях Аманда Нуньес вышла на защиту титула в легчайшем весе против Жэрмейн Де Рандами.



