UFC 245
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UFC 245

UFC 245 (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сразу три титульных боя прошли на UFC 245 в Парадайс, Невада. За титул чемпиона в полусреднем весе сразились действующий чемпион Камару Усман и и бывший временный чемпион Колби Ковингтон. Действующий чемпион в полулeгкой весовой категории Макс Холлоуэй встретился с Александром Волкановски, чтобы защитить титул в четвертый раз. А действующая чемпионка в двух весовых категориях Аманда Нуньес вышла на защиту титула в легчайшем весе против Жэрмейн Де Рандами.

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