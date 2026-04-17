Японское карри вариант 2
Wink
Сериалы
Японская кухня
1-й сезон
Японское карри вариант 2
2024, Японское карри вариант 2
Кулинария18+
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Японская кухня (сериал, 2024) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вы узнаете, как правильно выбирать ингредиенты, какие техники использовать, как создавать настоящие шедевры японской гастрономии прямо на вашей кухне.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария
Время
10 мин / 00:10

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