Я выросла здесь (сериал, 2010) сезон 4 серия 224 смотреть онлайн

События разворачиваются вокруг красивого особняка «Золотой дворец». Это не просто величественное родовое поместье, а гордость всего города. Главная героиня – красавица, похожая на ангела, она с самого детства живет в роскоши и ни в чем не знает отказа. Но однажды ей приходится столкнуться с обратной стороной богатства. Вокруг особняка разворачивается настоящая вражда, и семья героини, которая жила там несколько поколений, вынуждена покинуть родной дом. Девушка намерена вернуться в дом, где она выросла, примирить враждующие семейства и отстоять свое право на жизнь с любимым человеком, но на этом пути ей предстоит столкнуться с большим количеством препятствий и огорчений...

