Я украла первую ночь главного героя! (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Обычная студентка внезапно оказывается в любимом романе, действие которого происходит в Чосоне. Теперь она — персонаж второго плана, дочь состоятельных благородных родителей с обычным стремлением жить тихой жизнью. Но, ведомая вселившейся в неё студенткой, девушка проводит ночь с главным героем, членом королевской семьи.

В мире, где богатые становятся богаче, а простые люди годами выплачивают долги и борются за выживание, четыре героя пытаются сохранить надежду.

Чон Да Хэ (Ли Сан Бин) — временная сотрудница в отделе маркетинга кондитерской компании Marron. Ее жизнь — череда однообразных дней, пока однажды она не решается на неожиданное путешествие, которое меняет ее внутренний мир.

Кан Ын Сан (Ра Ми Ран) — фрилансер из группы административной поддержки. Прошлое оставило в ней глубокие раны, поэтому она одержима одной целью — заработать как можно больше, не давая себе права на передышку.

Ким Джи Сон (Джо А Рам) — внештатный бухгалтер, живущая по принципу: «Твоя левая рука должна исправить то, что потратила правая». Она ловко балансирует между долгами и жизненными трудностями, при этом сохраняя самоиронию.

Хам Джи У (Ким Ён Дэ) — харизматичный представитель второго поколения семьи чеболей. Встретив Чон Да Хэ, он впервые начинает сомневаться в том, чего на самом деле хочет от жизни. Вместе с ней он открывает для себя забытые мечты и настоящие чувства.

Этот сериал — отражение реалий современной жизни, где борьба за выживание сталкивается с личными поисками счастья и смысла.

