Я так скучаю по тебе (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Бурная история отношений между молодой студенткой-композитором и актером дубляжа. «Я так скучаю по тебе» — дорама из Китая о любви с первого слова.



Гу Шэн — прилежная студентка, которой сулят будущее в аспирантуре. Но ее истинное увлечение — музыка, которую она сочиняет под псевдонимом Шэн Шэн Ман. Однажды на ее стрим неожиданно заглядывает ее кумир, актер дубляжа Цин Цин Ци, и делится с девушкой кулинарным рецептом. Его настоящее имя — Мо Цин Чэн, и он уже давно не занимается дубляжом профессионально, став вместо этого врачом. Но его тембр навсегда завладел сердцем Гу Шэн. Вскоре они встречаются на мероприятии, посвященном работе Цин Цин Ци. Вместе их ждут головокружительные романтические приключения.



Но сможет ли любовь, возникшая из восхищения голосом, выдержать испытания реального мира? Об этом расскажет китайская дорама «Я так скучаю по тебе» — озвучка на русском языке доступна на видеосервисе Wink.



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