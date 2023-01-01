8 800 733 3 330} other {We are happy to answer any questions you may have}}",title:"Technical Support"},wink:{link:{activate_promocode:"Activate promo code",contacts:"Contacts",docs:"Documents",partners_gifts:"Gifts from our partners",recom_tech_rules:"Recommendation Technology Usage Rules",terms_of_use:"Terms of Use"}}},login:{auth:"My",not_auth:"Log In | Sign Up"},top_info_board:{moretv:{text:"Бесплатный просмотр топовых фильмов и сериалов для всех — не пропустите!"}}},media_item:{book:{person:"{type, select, director {Author} other {Reader}}"},button:{continue_watch:{episode:{caption:"{episode} episode {season} season"},text:"{type, select, book {Continue listening} other {Continue viewing}}"},watch_free:{text:"{type, select, book {Listen for free} other {Watch for free}}"},watch:{text:"{type, select, book {Listen} film {Watch} series {Watch series} other {Watch {episode} episode {season} season}}"}},card:{picture:{alt:"{type, select, book {audiobook} series {series} season {season} episode {episode} other {movie}} {name} {year} poster"}},error:{drm:"Your device does not support encrypted video playback"},person:"{type, select, director {Director} other {Actor}}",player:{action:{view_free:"{isBook, select, true {Listen} other {Watch}} for free"},play_free_available_after_auth:"View available for free after authorization",play_start_after_auth:"Playback will start after authorization",play_start_after_purchase:"Playback will start after purchase"},player_ui:{action:{watch_on:"Watch on"},close:{trailer:"Close trailer (Esc)"},is_preview:{title:"Trailer"},next_track:"Next episode",pip:"Picture in picture",playlist:"Episodes and series",prev_track:"Previous series",report:"Report a problem"},trailer:"Trailer",usage_model:"{usage_model, select, SERVICE {In subscription} EST {Purchased} TVOD {Rented} AVOD {Free} FREE {Free} other {}}"},modal:{any_card:{auto_save:"The bank card will be saved automatically",control:"You will be able to manage your saved card in the «Payments» section",payment_guarantee:"Guarantee payment security",title:"Adding a bank card"},auth:{change_device:{subtitle:"The maximum number of devices is already linked to the account. You can connect up to {devicesLimit} devices simultaneously.",title:"Select device to replace"}},auth_email_code:{subtitle:"To reset your password, enter the code from the email sent to {email}",title:"Email Code"},auth_email_password:{forgot:"Forgot password?",subtitle:"Enter your password to log in to your account",title:"Password"},auth_login:{subtitle:"Enter your phone number{can_use_email, select, true { or email} other{}} to use {sitename} on any device",title:"Log in or register"},auth_migrated_login:{title:"Sing-up in {sitename}"},auth_migrated_phone_password_reset:{title:"Need to reset password"},auth_migrated_phone_password:{title:"SMS Code"},auth_new_device:{subtitle:"A new device has been added to your account",title:"New Device"},auth_phone_country:{title:"Select country"},auth_phone_password:{subtitle:"To log in to your account, enter the code from the SMS sent to the number {phone}",title:"SMS Code"},auth_success_registration:{subtitle:"Your account has been successfully created. Now you have access to all the features of the {sitename} entertainment video service:",title:"Congratulations!"},bind_card:{pin:{title:"To link a bank card, enter the pin code"},success:{title:"Bank card added successfully"}},bonus_activate:{error:{subtitle:"Try again later or choose another bonus program",title:"Failed to activate the bonus program{name, select, NONAME {} other { «{name}»}}"}},bonus_change_login:{error:{subtitle:"Try again later or choose another bonus program",title:"Failed to change the login of the bonus program{name, select, NONAME {} other { «{name}»}}"}},bonus_confirm:{activation:{subtitle:"To complete the activation of the bonus program, enter the code sent to {login_type, select, phone {phone number {login}} other {e-mail {login}}}",title:"Bonus program activation"},change_login:{subtitle:"To complete the bonus program login change, enter the code sent to {login_type, select, phone {phone number {login}} other {e-mail {login}}}",title:"Change login"}},bonus_deactivate:{confirmation:{title:"Disable the «{name}» bonus program?"},error:{subtitle:"Try again later",title:"Failed to disable the «{name}» bonus program"},success:{title:"The «{name}» bonus program has been successfully deactivated"}},bonus_register:{subtitle_login:"Enter {login_type, select, phone {phone number} other {e-mail}} to activate the bonus program «{name}». By clicking the «Activate» button, you accept the terms of the bonus program.",subtitle_no_terms:"By clicking the «Activate» button, you accept the terms of the bonus program",title:"Bonus program activation"},device:{subtitle:"It will be displayed on all connected devices",title:"Enter a new device name"},download:{content:{title:"Install app"},footer:"The app is available on iOS and iPadOS from version 14.0 and later, Android from version 7.0 and later",title:"Download and watch without internet"},email_add:{subtitle:"Enter the code sent to {email}",title:"Saving e-mail"},email_change_password:{registration:{subtitle:"Make up a password to complete your registration",title:"Completion of registration"},subtitle:"Make up a new password",title:"Change password"},email_change_success:{subtitle:"You have successfully changed your email address to {email}",title:"The e-mail address has been successfully changed"},email_confirm_new:{subtitle:"To confirm your new email address, enter the code from the message sent to {email}",title:"The code from the e-mail"},email_confirm:{subtitle:{phone_code:"Enter the code sent to the number {phone}"},title:"Confirmation required","title.password":"To continue, enter the current password"},email_new:{subtitle:"Enter a new e-mail address",title:"New e-mail address"},error:{subtitle:"Try again later",title:"Something went wrong"},exchange_question:{confirm:{action:{confirm:"Confirm exchange",return:"Back to selection"},subtitle:"Are you sure you want to replace «{name}» with «{new_name}»?"},media_view_error:{subtitle:"Try again or contact support",title:"Error loading replacement options."},media_view:{subtitle:"You can select any movie from the list to swap. After swapping to a new movie, access to «{name}» will be closed.",title:"Movie exchange"},question:{button:{exchange:"Exchange movie for free",like:"I liked it"},subtitle:"Notice that you didn't finish the movie. Did you like the selected movie?",title:"Rate the movie «{name}»"}},feedback:{answers:{no_sound:"No sound",not_playable:"Content not playing",ok:"I like everything",poor_quality:"Bad video quality",video_audio_unmatch:"Video and sound don't match"},success:{subtitle:"The problems will be fixed soon",title:"Thanks for the feedback!"},title:"Let us know if you have any problems"},filters:{empty:{cat_subtitle:"No filters for this category",subtitle:"Sorry, no filters found",title:"No filters found"},title:"Filters",toggle_mode:{subtitle:"You can select only one filter"}},joint_viewing:{action:{invite_friend:"Invite a friend"},footer:{can_be_shared:"The link can be shared with {count, plural, one {# friend} other {# friends}}",over_limit:"That's it for now. Share the link to watch together next month"},info:{part1:"Send the link to a friend at {type, select, film {this movie} book {this audiobook} other {this series}} to watch together.",part2:"The opportunity to view via link will be active for 24 hours."},title:"Watch with your friends «{title}»!"},languages:{title:"Choose language"},locations:{question:"Didn't find what you were looking for?",subtitle:"Current location: {location}",title:"Choose your region"},ott_tv:{subtitle:"We are now activating the {sitename} TV-online service. Your subscriptions will not be saved, but your purchased movies will remain",title:"Activate {sitename} TV-online"},password_change:{subtitle:"To change the password, you must enter the new password twice",title:"Change password"},password_reset:{subtitle:"Enter the code sent to {email}",title:"Password reset"},password:{subtitle:"Enter the code sent to the number {phone}",title:"Confirmation required"},payment:{action:{continue:"Continue to buy"},confirmation:{title:"Are you sure you want to abort the purchase?"},pin:{title:"To make a purchase, enter the pin code"},success:{title:"{usage_model, select, TVOD {Payment was successful} SERVICE {Subscription successfully connected} other {Purchase was successful}}"}},periods:{card:{button:"Buy for {price}",subtitle:{monthly:"Price per month total {monthly_price}",trial_intro:"after - {monthly_price} per month"},title:"{price} {type, select, intro {in {duration_substr}} other {}}"},title:"Subscription options"},phone_add:{subtitle:"Enter the code sent to the number {phone}",title:"Saving a phone number"},phone_change:{check:{subtitle:{current:"To confirm your new phone number, enter the code from the SMS sent to {phone}",new:"To confirm your new phone number, enter the code from the SMS sent to {phone}"},title:"SMS code"},new:{subtitle:"Enter a new phone number",title:"New phone number"},success:{subtitle:"You have successfully changed your phone number to {phone}, now use it to authorize on other devices",title:"Phone number has been successfully changed"},wait_sms_code:{counter:"{count, plural, one {# second} few {# seconds} other {# seconds}}",subtitle:"We verify your new phone number, this will take a little time",title:"Phone number verification"}},pin_change:{subtitle:"Enter a new pin code",title:"Changing the pin code"},pin:{subtitle:"The pin code is used to access movies and shows with an 18+ age rating, purchases, and profile settings.",title:"Enter the pin code from your main profile"},poll:{success:{title:"Thanks for taking the survey!"}},profile:{change_base_settings:{subtitle:"Access to view content with a higher restriction will be denied",title:"Age restriction"}},profile_icon:{subtitle:"Choose your profile picture. You can always change it in your personal cabinet",title:"Profile picture"},profile_name:{title:"Profile name"},profiles:{pin_reason:{text:"Pin-code is required to restrict access to TV channels, movies and series with an age rating of 18+.
8 800 733 3 330} other {Սիրով կպատասխանենք Ձեզ հետաքրքրող հարցերին}}",title:"Տեխնիկական աջակցություն"},wink:{link:{activate_promocode:"Ակտիվացնել պրոմոկոդը",contacts:"Կոնտակտներ",docs:"Փաստաթղթեր",partners_gifts:"Նվերներ մեր գործընկերների կողմից",recom_tech_rules:"Առաջարկությունների տեխնոլոգիաների օգտագործման պայմաններ",terms_of_use:"Օգտագործման պայմաններ"}}},login:{auth:"Իմ",not_auth:"Մուտք | Գրանցում"},top_info_board:{moretv:{text:"Все развлечения в одной подписке: кино, музыка, книги и игры"}}},media_item:{book:{person:"{type, select, director {Հեղինակ} other {Ընթերցող}}"},button:{continue_watch:{episode:{caption:"{season} սեզոնի {episode} սերիաները "},text:"{type, select, book {Շարունակել լսել} other {Շարունակել դիտումը}}"},watch_free:{text:"{type, select, book {Լսել անվճար} other {Դիտել անվճար}}"},watch:{text:"{type, select, book {Լսել} film {Դիտել} series {Դիտել սերիալը} other {Դիտել սեզոն {season} սերիա {episode}}}"}},card:{picture:{alt:"{type, select, book {աուդիոգրքի} series {սերիալի} season {սեզոնի} episode {սերիայի} other {ֆիլմի}} պաստառ {name} {year} "}},error:{drm:"Ձեր սարքը չի աջակցում կոդավորված տեսանյութի Նվագարկմանը"},person:"{type, select, director {Ռեժիսոր} other {Դերասան}}",player:{action:{view_free:"{isBook, select, true {Լսել} other {Դիտել}} անվճար"},play_free_available_after_auth:"Անվճար դիտումն հասանելի կլինի նույնականացումից հետո",play_start_after_auth:"Դիտումը կսկսվի նույնականացումից անմիջապես հետո",play_start_after_purchase:"Դիտումը կսկսվի գնում կատարելուց անմիջապես հետ"},player_ui:{action:{watch_on:"Դիտել"},close:{trailer:"Փակել թրեյլերը (Esc)"},is_preview:{title:"Թրեյլեր"},next_track:"Հաջորդ սերիան",pip:"Պատկերը պատկերի վրա",playlist:"Սերիաները և սեզոնները",prev_track:"Նախորդ սերիան",report:"Հաղորդել խնդրի մասին"},trailer:"Թրեյլեր",usage_model:"{usage_model, select, SERVICE {Փաթեթի կազմում } EST {Գնված է} TVOD {Վարձույթի մեջ է} AVOD {Անվճար} FREE {Անվճար} other {}}"},modal:{any_card:{auto_save:"Քարտը կպահպանվի ավտոմատ կերպով",control:"Պահպանված քարտը հնարավոր կլինի կառավարել «Վճարումներ» բաժնում",payment_guarantee:"Երաշխավորում ենք վճարումների անվտանգությունը",title:"Ավելացված քարտերը"},auth:{change_device:{subtitle:"Հաշվին կցված է առավելագույն քանակի սարքեր։ Հնարավոր է միացնել մինչև {devicesLimit} սարք միաժամանակ։",title:"Ընտրե՛ք փոխարինող սարք"}},auth_email_code:{subtitle:"Գաղտնաբառի վերականգնման համար մուտքագրե՛ք {email} էլ․ հասցեին ուղարկված կոդը",title:"Էլ․ հասցեին ուղարկված կոդը"},auth_email_password:{forgot:"Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը",subtitle:"Հաշիվ մուտք գործելու համար մուտքագրե՛ք գաղտնաբառը",title:"Գաղտնաբառ"},auth_login:{subtitle:"Մուտքագրե՛ք հեռախոսահամարը{can_use_email, select, true { կամ էլ․ հասցեն} other{}}, {sitename}-ից ցանկացած սարքով օգտվելու համար",title:"Մուտք գործել կամ գրանցվել"},auth_migrated_phone_password:{title:"SMS-ի կոդը"},auth_new_device:{subtitle:"Ձեր հաշվին ավելացվել է նոր սարք",title:"Նոր սարք"},auth_phone_country:{title:"Ընտրեք երկիրը"},auth_phone_password:{subtitle:"Հաշիվ մուտք գործելու համար մուտքագրե՛ք SMS-ով ստացած կոդը՝ ուղարկված համարին {phone}",title:"SMS-ի կոդը"},auth_success_registration:{subtitle:"Ձեր հաշիվն հաջողությամբ ստեղծված է։ Այժմ ձեզ հասանելի են {sitename} վիդեո ժամանցային ծառայության բոլոր հնարավորությունները։",title:"Շնորհավորում ենք"},bind_card:{pin:{title:"Կցելու համար մուտքագրե՛ք pin կոդը"},success:{title:"Քարտն հաջողությամբ ավելացված է"}},bonus_activate:{error:{subtitle:"Փորձե՛ք կրկին կամ ընտրե՛ք այլ բոնուսային ծրագիր",title:"{name, select, NONAME {} other { «{name}»} բոնուսային ծրագիրը չհաջողվեց ակտիվացնել}"}},bonus_change_login:{error:{subtitle:"Փորձե՛ք կրկին ավելի ուշ կամ ընտրե՛ք այլ բոնուսային ծրագիր։",title:"Չհաջողվեց փոխել բոնուսային ծրագրի մուտքանունը{name, select, NONAME {} other { «{name}»}}"}},bonus_confirm:{activation:{subtitle:"Բոնուսային ծրագրի ակտիվացման համար մուտքագրե՛ք {login_type, select, phone {հեռախոսահամարին {login}} other {էլ․ հասցեին {login}}} ուղարկված կոդը",title:"Բոնուսային ծրագրի ակտիվացում"},change_login:{subtitle:"Բոնուսային ծրագրի փոփոխումն ավարտելու համար մուտքագրե՛ք {login_type, select, phone {հեռախոսահամարին {login}} other {էլ․ հասցեին {login}}} ուղարկված կոդը",title:"Մուտքանվան փոփոխություն"}},bonus_deactivate:{confirmation:{title:"Ցանկանում ե՞ք անջատել «{name}» բոնուսային ծրագիրը։"},error:{subtitle:"Փորձե՛ք կրկին ավելի ուշ",title:"Չհաջողվեց անջատել «{name}» բոնուսային ծրագիրը"},success:{title:"«{name}» բոնուսային ծրագիրն հաջողությամբ անջատվեց"}},bonus_register:{subtitle_login:"Մուտքագրե՛ք {login_type, select, phone {հեռախոսահամարը} other {էլ․ հասցեն}}, «{name}» բոնուսային ծրագիրն ակտիվացնելու համար։ Սեղմելով «Ակտիվացնել» կոճակը՝ Դուք ընդունում եք բոնուսային ծրագրի պայմանները։",subtitle_no_terms:"Սեղմելով «Ակտիվացնել» կոճակը՝ Դուք ընդունում եք բոնուսային ծրագրի պայմանները։",title:"Բոնուսային ծրագրի ակտիվացում"},device:{subtitle:"Այն կցուցադրվի բոլոր միացված սարքերում",title:"Նշե՛ք սարքի նոր անունը"},download:{content:{title:"Տեղադրե՛ք հավելվածը"},footer:"Հավելվածն հասանելի է iOS-ի և iPadOS-ի 14.0 և ավելի նոր, Android-ի 7․0 և ավելի նոր տարբերակների համար",title:"Ներբեռնե՛ք և դիտե՛ք առանց ինտերնետի"},email_add:{subtitle:"Մուտքագրե՛ք {էլ․ հասցեին} ուղարկված կոդը",title:"Էլ․ հասցեի պահպանում"},email_change_password:{registration:{subtitle:"Գրանցումն ավարտելու համար ստեղծե՛ք գաղտնաբառ",title:"Գրանցման ավարտ"},subtitle:"Ստեղծե՛ք նոր գաղտնաբառ",title:"Գաղտնաբառի փոփոխություն"},email_change_success:{subtitle:"Դուք հաջողությամբ փոխարինեցիք էլ հասցեն {email}-ով",title:"Էլ․ հասցեն հաջողությամբ փոփոխվեց"},email_confirm_new:{subtitle:"Նոր էլ․ հասցեն հաստատելու համար մուտքագրե՛ք {email}-ին ուղարկված հաղորդագրության կոդը",title:"Էլ․ հասցեին ուղարկված նամակի կոդը"},email_confirm:{subtitle:{phone_code:"Մուտքագրե՛ք {phone} հեռախոսահամարին ուղարկված կոդը"},title:"Անհրաժեշտ է հաստատում","title.password":"Շարունակելու համար մուտքագրե՛ք ընթացիկ գաղտնաբառը"},email_new:{subtitle:"Մուտքագրե՛ք նոր էլ․ հասցեն",title:"Նոր էլ․ հասցե"},error:{subtitle:"Կրկնե՛ք ավելի ուշ",title:"Ինչ-որ բան սխալ է"},exchange_question:{confirm:{action:{confirm:"Հաստատել փոխանակումը",return:"Վերադառնալ ընտրությանը"},subtitle:"Իսկապե՞ս ցանկանում եք փոխարինել «{name}»-ը «{new_name}»-ով։"},media_view_error:{subtitle:"Փորձե՛ք կրկին կամ դիմե՛ք աջակցության կենտրոն",title:"Փոխարինման ընտրանքների բեռնման սխալ"},media_view:{subtitle:"Դուք կարող եք փոխանակման ցուցակից ընտրել ցանկացած ֆիլմ։ Նոր ֆիլմի հետ փոխանակումից հետո, «{name}» հասանելիությունը կփակվի։",title:"Ֆիլմի փոխանակում"},question:{button:{exchange:"Փոխանակել ֆիլմն անվճար",like:"Հավանեցի"},subtitle:"Նկատեցինք, որ ֆիլմը չեք դիտել մինչև վերջ։ Հավանել ե՞ք ընտրած ֆիլմը։",title:"Գնահատե՛ք «{name}» ֆիլմը"}},feedback:{answers:{no_sound:"Ձայն չկա",not_playable:"Բովանդակությունը չի ցուցադրվում",ok:"Ամեն ինչ հավանում եմ",poor_quality:"Պատկերի ցածր որակ",video_audio_unmatch:"Հոլովակն ու ձայնը չեն համապատասխանում"},success:{subtitle:"Շուտով խնդիրները կվերացվեն",title:"Շնորհակալություն գնահատականի համար"},title:"Խնդիրների դեպքում տեղեկացրե՛ք մեզ"},filters:{title:"Ֆիլտրեր",toggle_mode:{subtitle:"Դուք կարող եք ընտրել միայն մեկ ֆիլտր"}},joint_viewing:{action:{invite_friend:"Հրավիրել ընկերոջը"},footer:{can_be_shared:"Հղմամբ կարելի է կիսվել{count, plural, one {# ընկերոջ} other {# ընկերների}} հետ",over_limit:"Առայժմ այսքանը: Կիսվե'ք հղումով՝ հաջորդ ամիս միասին դիտելու համար"},info:{part1:"Ուղարկե՛ք ընկերոջը {type, select, film {այս ֆիլմի} book {այս աուդիոգրքի} other {այս սերիալի}} հղումը՝ համատեղ դիտման համար։",part2:"Հղմամբ դիտելու հնարավորությունը ակտիվ կլինի 24 ժամ"},title:"Դիտե՛ք ընկերների հետ «{title}»!"},languages:{title:"Ընտրե՛ք լեզուն"},locations:{question:"Չե՞ք գտել այն, ինչ փնտրում էիք։",subtitle:"Ընթացիկ գտնվելու վայրը․
{location}",title:"Ընտրե՛ք Ձեր տարածաշրջանը"},ott_tv:{subtitle:"Այժմ մենք ակտիվացնում ենք {sitename} TV օնլայն ծառայությունը։ Ձեր փաթեթները չեն պահպանվի, բայց գնված ֆիլմերը կպահպանվեն",title:"{sitename} TV օնլայն ծառայության ակտիվացում"},password_change:{subtitle:"Գաղտնաբառը փոխելու համար անհրաժեշտ է երկու անգամ մուտքագրել նոր գաղտնաբառը",title:"Գաղտնաբառի փոփոխություն"},password_reset:{subtitle:"Մուտքագրե՛ք {email}-ին ուղարկված կոդը",title:"Գաղտնաբառի զրոյացում"},password:{subtitle:"Մուտքագրե՛ք {phone} հեռախոսահամարին ուղարկված կոդը",title:"Անհրաժեշտ է հաստատում"},payment:{action:{continue:"Շարունակել գնումը"},confirmation:{title:"Իսկապես ցանկանում ե՞ք դուրս գալ"},pin:{title:"Գնում կատարելու համար մուտքագրե՛ք pin կոդը"},success:{title:"{usage_model, select, TVOD {Վճարումը հաջողությամբ կատարվեց} SERVICE {Փաթեթն հաջողությամբ միացվեց} other {Գնումն հաջողությամբ կատարվեց}}"}},periods:{card:{button:"Միացնել {price}-ով",subtitle:{monthly:"Ամսական {monthly_price}",trial_intro:"հաջորդ վճարումը {monthly_price} ամսական"},title:"{price} {type, select, intro { {duration_substr}}ական other {}}"},title:"Բաժանորդագրութան տարբերակներ"},phone_add:{subtitle:"Մուտքագրե՛ք {phone} հեռախոսահամարին ուղարկված կոդը",title:"Հեռախոսահամարի պահպանում"},phone_change:{check:{subtitle:{current:"Ընթացիկ հեռախոսահամարն հաստատելու համար մուտքագրե՛ք {phone} հեռախոսահամարին ուղարկված կոդը",new:"Նոր հեռախոսահամարն հաստատելու համար մուտքագրե՛ք {phone} հեռախոսահամարին SMS-ով ուղարկված կոդը"},title:"SMS-ի կոդը"},new:{subtitle:"Մուտքագրե՛ք նոր հեռախոսահամարը",title:"Նոր հեռախոսահամարը"},success:{subtitle:"Դուք հաջողությամբ փոխարիեցիք հեռախոսահամարը {phone} համարով․ այժմ կարող եք օգտագործել այն այլ սարքերով մուտք գործելու համար",title:"Հեռախոսահամարն հաջողությամբ փոխվեց"},wait_sms_code:{counter:"{count, plural, one {# վայրկյան} few {# վայրկյան} other {# վայրկյան}}",subtitle:"Մենք ստուգում ենք Ձեր նոր հեռախոսահամարը․ որոշ ժամանակ կպահանջվի",title:"Հեռախոսահամարի ստուգում"}},pin_change:{subtitle:"Մուտքագրե՛ք նոր pin կոդը",title:"Pin կոդի փոփոխում"},pin:{subtitle:"PIN կոդն օգտագործվում է 18+ տարիքային վարկանիշ ունեցող ֆիլմեր և ծրագրեր, գնումներ և պրոֆիլի կարգավորումներ մուտք գործելու համար:",title:"Մուտքագրե՛ք հիմնական հաշվի pin կոդը"},poll:{success:{title:"Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցնելու համար"}},profile:{change_base_settings:{subtitle:"Ավելի մեծ սահմանափակումներով բովանդակություն դիտելու մուտքը կարգելափակվի",title:"Տարիքային սահմանափակում"}},profile_icon:{subtitle:"Ընտրե՛ք պրոֆիլի նկար։ Դուք միշտ կարող եք փոխել այն Ձեր անձնական գրասենյակում",title:"Պրոֆիլի նկար"},profile_name:{title:"Պրոֆիլի անուն"},profiles:{pin_reason:{text:"Pin կոդն անհրաժեշտ է 18+ տարիքային սահմանափակմամբ TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ մուտքի սահմանափակման համար։
Եթե դուք ունեք անչափահաս երեխաներ, խորհուրդ ենք տալիս չանջատել PIN կոդը։",title:"Սահմանե՛ք Pin կոդ"},subtitle:"Պրոֆիլն օգտագործվում է անհատական առաջարկների, դիտումների պատմության և երեխաների համար 18+ բովանդակության կարգավորման համար",title:"Ով ե՞ք Դուք։"},purchase_methods:{action:{bonus:{connect:"Միացնել {name}"}},title:"Վճարման միջոցներ"},purchase_options:{title:"Դիտման տարբերակներ"},rating:{name:"{rating, select, 10 {Շքեղ} 9 {Հիանալի} 8 {Լավ} 7 {Նորմալ} 6 {Ընդունելի} 5 {Ոչինչ} 4 {Չհավանեցի} 3 {Վատ} 2 {Շատ վատ} 1 {Զզվելի} other {}}",subtitle:"Ձեր գնահատականը",title:"Գնահատե՛ք {type, select, film {ֆիլմը} book {աուդիոգիրքը} other {սերիալը}}"},recommendation:{subtitle:"Ահա, թե ինչ ենք ընտրել Ձեզ համար",title:"Մի բան էլ դիտե՞նք։"},recommend_playlist:{subtitle:"123Մեզ անհրաժեշտ է Ձեր օգնությունը․ դիտե՛ք մի քանի ֆիլմ, որոնք հավանում եք, և 24 ժամ անց Ձեր տեսացանկը պատրաստ կլինի։",title:"Հենց հիմա մենք կազմում ենք Ձեր անհատական տեսացանկը"},remove_card:{subtitle:"Պրոմոկոդով բոլոր փաթեթները կանջատվեն, իսկ վճարովի փաթեթները անհրաժեշտ կլինի երկարաձգել ձեռքով։",title:"Ցանկանում ե՞ք հեռացնել քարտը։",title_success:"Քարտն հաջողությամբ հեռացված է"},send_sms:{resend_after:"Կոդը հնարավոր է ուղարկել {count, plural, one {# վայրկյան} few {# վայրկյան} other {# վայրկյան}} հետո",subtitle:"Ընթացիկ հեռախոսահամարն հաստատելու համար մենք կուղարկենք կոդ SMS-ով։ Կոդը կուղարկվի {phone} հեռախոսահամարին",title:"Հեռախոսահամարի հաստատում"},unsubscribe:{confirm:{title:"Փաթեթն անջատելու դեպքում, Դուք կկորցնեք բոլոր առավելությունները",title_name:"«{name}» փաթեթն անջատելու դեպքում, Դուք կկորցնեք բոլոր առավելությունները"},poll:{answer:{choose_another_subscription:"Ընտրել եմ այլ փաթեթ",high_price:"Փաթեթի բարձր գին",not_interested:"Բովանդակությունն հետաքրքիր չէ",use_another:"Օգտվում եմ այլ ծառայությունից"},title:"Ինչու ե՞ք որոշել անջատել փաթեթը։"}}},notification:{certificate:{activated:{message:"Սերտիֆիկատն ակտիվացված է։",message_error:"Չհաջողվեց ակտիվացնել",submessage:"Այժմ Դուք կարող եք ընտրել ցանկացած ֆիլմ անվճար"},used:{message:"Սերտիֆիկատն օգտագործված է",message_error:"Չհաջողվեց օգտագործել",start_watch:"Այժմ Դուք կարող եք սկսել այս ֆիլմի դիտումը"}},change_password:{message_success:"Գաղտնաբառն հաջողությամբ փոխվեց",success:{message:"Գաղտնաբառն հաջողությամբ փոխվեց"}},channel_player:{activate_manage_viewing:{message:"Միացրե՛ք «Դիտման կառավարում» հնարավորությունը"}},clipboard:{link_saved:"Հղումը պահպանված է սեղմատախտակին"},content_view_watcher:{five_min_left:"Ձեր հաշվում հոլովակի դիտման համար մնացել է 5 րոպեից ավելի քիչ ժամանակ",five_min_left_interval:"Այս հաշվում 5 րոպեից ավելի քիչ ժամանակ անց հոլովակի դիտումը կդառնա անհասանելի մինչև {time}"},device:{removed:{error:"Սարքի ջնջման սխալ",success:"«{device}» սարքը ջնջված է"}},exchange_media_item:{message_error:"«{name}»-ով փոխանակումն հնարավոր չէ",submessage_error:"Սխալի կոդ․ {code}"},favorites:{added:{message:"Ավելացված է նախընտրելիներ",submessage:"{item_type, select, media_item {{type, select, book {«{name}» աուդիոգիրքն ավելացված է նախընտրելիներ} film {«{name}» ֆիլմն ավելացված է նախընտրելիներ} other {«{name}» սերիալն ավելացված է նախընտրելիներ}}} channel {«{name}» ալիքն ավելացված է նախընտրելիներ} epg {«{name}» հաղորդումն ավելացված է նախընտրելիներ} karaoke_item {«{name}» կարաոկեն ավելացված է նախընտրելիներ} other {}}"},removed:{message:"Հեռացված է նախընտրելիներից",submessage:"{item_type, select, media_item {{type, select, book {«{name}» աուդիոգիրքն հեռացված է նախընտրելիներից} film {«{name}» ֆիլմն հեռացված է նախընտրելիներից} other {«{name}» սերիալն հեռացված է նախընտրելիներից}}} channel {«{name}» ալիքն հեռացված է նախընտրելիներից} epg {«{name}» հաղորդումն հեռացված է նախընտրելիներից} karaoke_item {«{name}» կարաոկեն հեռացված է նախընտրելիներից} other {}}"}},joint_viewing:{message:"Հղումը պատճենված է։ Ուղարկե՛ք այն ընկերոջը մեսենջերով"},location:{set:"Սահմանված է տարածաշրջան․{location}"},pin_change:{message_success:"Pin կոդն հաջողությամբ փոխվեց"},promo_code:{copied:"Պրոմոկոդը պատճենված է"},purchase_failed:{message:"Գնում կատարել չհաջողվեց",submessage:"Ստուգե՛ք Ձեր քարտի տվյալները և հաշվեկշիռը"},rating:{message_error:"Հնարավոր չէ գնահատել"},send_error:{message:"Ուղարկել չհաջողվեց"}},page:{404:{desc:"Ձեզ հետաքրքրող թեման գտնելու համար օգտվե՛ք որոնումից","desc.search_film":"Ֆիլմ կամ սերիալ գտնելու համար օգտվե՛ք որոնումից",meta:{desc:"Հարցված էջն անհասանելի է - {sitename} - հեռուստաալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ",title:"Հարցվող էջն անհասանելի է"},search:{placeholder:"Որոնում",placeholder_wide:"Ֆիլմի, սերիալի անվանումը կամ դերասանի անունը"},title:"Էջը չգտնվեց"},alice:{desc:"Ողջու՛յն։ Ալիսային ակտիվացնելու համար գեներացրե՛ք կոդ {sitename} STB-ի «Ձայնային կառավարում» բաժնում և մուտքագրե՛ք այս դաշտում",error:{title:"Տվյալների սխալ"},meta:{desc:"Ձայնային օգնականի ակտիվացում – {sitename} — մուլտիմեդիա հարթակ․ հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ, ինչպես նաև TV ալիքներ։",title:"Ձայնային օգնականի ակտիվացում - {sitename} – հեռուստաալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"},title:"Ձայնային օգնականի ակտիվացում "},certificates:{desc:{expired:{title:"Սերտիֆիկատի վավերության ժամկետը լրացել է"},no_service:{desc:"Սերտիֆիկատն ակտիվացնելու համար Դուք պետք է ունենաք որևէ ակտիվ փաթեթ",subtitle:"Ակտիվ փաթեթներ չկան"}},name:"Իմ սերտիֆիկատները",subtitle:"Դիտեք ֆիլմեր և Ստացեք վկայագրեր ցանկացած ֆիլմ անվճար դիտելու համար"},channel:{meta:{desc:"{name}հեռուստահաղորդումների ծրագիր այսօրվա և վաղվա համար, հետուստահաղորդում ուղիղ եթերում, դիտե՛ք հեռուստաալիքի ուղիղ հեռարձակումն հեռուստածրագրերի ուղեցույցով, լավ որակով, օնլայն, անվճար {whitelabel} վիդեո ծառայության բաժանորդագրության կազմում",title:"{name} - Ուղիղ եթեր, դիտել ուղիղ հեռարձակումն օնլայն, այսօրվա հեռուստածրագիրը"},warning:{desc:"Փոխե՛ք հաշիվը կամ փոփոխե՛ք ընթացիկ հաշվի կարգավորումները տվյալ էջ մուտքի համար",title:"Էջն անահասանելի է"}},channels:{breadcrumb:"TV ալիքներ",filters_modal_subtitle:"Ընտրե՛ք ալիքների հեռուստահաղորդումների՝ թեմատիկ կամ ժանրային ֆիլտրման համար պարամետրեր",meta:{desc:"Դիտել օնլայն հեռւստատեսություն {whitelabel}-ով։ Հեռուստաալիքների անվճար դիտում լավ որակով։",desc_with_themes:"{themes} ալիքները դիտել լավ որակով {whitelabel}-ում։ Հեռուստաալիքների օնլայն անվճար դիտում։",title:"{themes} Օնլայն TV | Դիտել հեռուստաալիքներն օնլայն անվճար {whitelabel}-ում։"},name:"{themes} TV ալիքներ",title:{favorite:"Նախընտրելիներ",list:"Բոլոր ալիքները"}},collection:{empty_grid:{title:"Հավաքածուում դեռ ոչինչ չկա"},meta:{desc:"{collection} դիտել օնլայն {sitename}-ում։ Լավագույն HD ֆիլմերի հավաքածու։ Առաջատար համաշխարհային ստուդիաներից հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ։",title:"{collection} դիտել օնլայն 1080p լավ որակով։ {sitename}-ի լավագույն ֆիլմերի ցուցակ։"}},collections:{desc:"Ֆիլմերի և սերիալների հավաքածուներ. կինոֆրանչիզաներ, կուլտային սերիալներ և կինոկոմիքսներ, ճանաչված դերասանների և ռեժիսորների աշխատանքների հավաքածուներ, փառատոնային ֆիլմեր և այլ հավաքածուներ, որոնք հավաքել ենք Ձեզ համար",meta:{desc:"Բոլոր հավաքածուները - {sitename} - Все подборки – մուլտիմեդիա հարթակ․ հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ, ինչպես նաև հեռուստաալիքներ։",title:"Բոլոր հավաքածուները - {sitename} - TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"},name:"Բոլոր հավաքածուները"},contacts:{cooperation:"Համագործակցության համար գրե՛ք մեզ {mail} էլ․ հասցեին",meta:{title:"{sitename}-ի հետադարձ կապ"},name:"Հետադարձ կապ",subscribe:"Հավելվածի աշխատանքի և փաթեթների հետ կապված հարցերով գրե՛ք {mail} էլ․ հասցեին"},docs:{name:"Լրացուցիչ փաստաթղթեր"},faq:{meta:{desc:"{answer} – {sitename} — մուլտիմեդիա հարթակ․ հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ, ինչպես նաև TV ալիքներ։",title:"{question} – {sitename} – TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներներ"}},faq_preview:{meta:{desc:"Հարց-պատասխան – {sitename} — մուլտիմեդիա հարթակ․ հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ, ինչպես նաև TV ալիքներ։",title:"Հարց-պատասխան – {sitename} – TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"},name:"Հարցեր և պատասխաններ",see_questions_link:"Դիտել բոլորը {count, plural, one {# հարց} few {# հարց} other {# հարցեր}}"},faqs_group:{meta:{desc:"{category} – {sitename} — մուլտիմեդիա հարթակ․ հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ, ինչպես նաև TV ալիքներ։",title:"{category} – {sitename} – TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"}},history:{desc:"Դուք միշտ կարող եք շարունակել դիտել Ձեր սիրած ֆիլմը",name:"Շարունակել դիտումը"},karaoke_list:{meta:{desc:"Կարաոկե – {sitename} — մուլտիմեդիա հարթակ․ հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ, ինչպես նաև TV ալիքներ։",title:"Կարաոկե – {sitename} – TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"},name:"Կարաոկե"},karaoke:{meta:{desc:"Օնլայն կարաոկե «{name}» — Երգել {artist}-ի երգը բառերով։ Երգի՛ր կարաոկե {artist} - {name} ժամանակակից հայտնի երգեր և հիթեր օնլայն, միկրոֆոնով կամ առանց, մինուսներ բալերով, տեքստով և բառերով։",title:"{artist} - երգել կարաոկե {name} — երգն օնլայն անվճար բառերով"}},main:{meta:{desc:"{sitename} — խելացի վիդեո ծառայություն, որը թույլ է տալիս դիտել ավելի քան 400 TV ալիքներ, առաջատար համաշխարհային ստուդիաների հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ ցանկացած սարքով միաժամանակ․ սմարթֆոնների, պլանշետների, Smart TV—ների վրա հավելվածներով և wink.ru կայքում",title:"{sitename} - TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ։"}},media_item:{h1:{auth:"{type, select, episode {{series_name}. Սեզոն {season_number}. Սերիա {episode_number}} season {{series_name}. Սեզոն {season_number}} other {{name}}}",not_auth:"{usage_model, select, EMPTY {{type, select, film {{name} {year} դիտել օնլայն} book {{name} {year} լսել օնլայն} episode {{series_name}. Սեզոնը {season_number}. Սերիան {episode_number} դիտել օնլայն} season {{series_name}. Սեզոնը {season_number} դիտել օնլայն} other {{name} սերիալը դիտել օնլայն}}} other {{type, select, film {{name} {year} դիտել օնլայն անվճար} book {{name} {year} լսել օնլայն անվճար} episode {{series_name}. Սեզոնը {season_number}. Սերիան {episode_number} դիտել օնլայն անվճար} season {{series_name}. Սեզոնը {season_number} դիտել օնլայն անվճար} other {{name} սերիալը դիտել օնլայն անվճար}}}}"},meta:{desc:"{type, select, film {Ֆիլմը {name} ({year}) դիտել օնլայն լավ որակով, նորություններ և լավագույն սերիալներ, կինո, մուլտֆիլմեր որակյալ ձայնով և առանց գովազդի։ Full HD 720 և 1080 որակով դիտում կայքում հեռուստացույցով։ Աուդիոյի լեզուն՝ ռուսերեն։ Ներբեռնե՛ք ֆիլմը ձեր բջջային սարքում և անվճար վերցրե՛ք այն ձեզ հետ {whitelabel} օնլայն կինոթատրոնում} book {Աուդիոգիրք {name} ({year}) լսել օնլայն լավ որակով} series {Սերիալը {name} ({year}) դիտել օնլայն լավ որակով, որակյալ ձայնով և առանց գովազդի նորույթներն ու լավագույն սերիալները, ֆիլմերը, մուլֆիլմերը։ Full HD 720 և 1080 որակով դիտում կայքում հեռուստացույցով։ Աուդիոյի լեզուն՝ ռուսերեն։ Ներբեռնե՛ք սերիալը ձեր բջջային սարքում և անվճար վերցրե՛ք այն ձեզ հետ {whitelabel} օնլայն կինոթատրոնում։} season {Սերիալը {series_name} ({year}), Սեզոնը {season_number} դիտել օնլայն լավ որակով, լավ ձայնով և առանց գովազդի նորույթներն ու լավագույն սերիալները, ֆիլմերը, մուլֆիլմերը։ Full HD 720 և 1080 որակով դիտում կայքում հեռուստացույցով։ Աուդիոյի լեզուն՝ ռուսերեն։ Ներբեռնե՛ք ֆիլմը ձեր բջջային սարքում և անվճար վերցրե՛ք այն ձեզ հետ {whitelabel} օնլայն կինոթատրոնում։} episode {Սերիալը {series_name} ({year}), Սեզոնը {season_number}, Սերիան {episode_number} դիտել օնլայն լավ որակով, որակյալ ձայնով և առանց գովազդի նորույթներն ու լավագույն սերիալները, ֆիլմերը, մուլֆիլմերը։ Full HD 720 և 1080 որակով դիտում կայքում հեռուստացույցով։ Աուդիոյի լեզուն՝ ռուսերեն։ Ներբեռնե՛ք ֆիլմը ձեր բջջային սարքում և անվճար վերցրե՛ք այն ձեզ հետ {whitelabel} օնլայն կինոթատրոնում։} other {}}",title:"{type, select, film {Ֆիլմը {name} ({year}) Դիտել օնլայն} book {Աուդիոգիրքը {name} ({year}) լսել օնլայն} series {Սերիալը {name} ({year}) դիտել օնլայն} season {{series_name} Սեզոնը {season_number} смотреть онлайн все серии подряд} episode {{series_name} Сезон {season_number}, Серия {episode_number} смотреть онлайн} other {}}"},schema_org:{alternativeHeadline:"{type, select, season {{season} սեզոնը} episode {{episode} սերիան {season} սեզոնը} other {{name}}}",name:"{type, select, season {{season} սեզոնը} episode {{episode} սերիան {season} սեզոնը} other {{name}}}"},title:{info:"Տեղեկատվություն",persons:"Դերասաններն ու նկարահանող խումբը",plot:"Սյուժե",rating:"Վարկանիշ",seasons:"Սեզոններ և սերիաներ"}},media_items:{breadcrumb:{all:"Բոլոր հոլովակները"}},media_view:{meta:{desc:"{media_view_name} – {sitename} — մուլտիմեդիա հարթակ․ հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ, ինչպես նաև TV ալիքներ",title:"{media_view_name} – {sitename} – TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"}},my_bonus:{balance:"Ձեր հաշվեկշիռը",button:{disconnect:"Անջատել բոնուսային ծրագիրը"},login:"Ձեր մուտքանունը",login_explanation:"Օգտագործվում է բոնուսային ծրագրում",status:"Կարգավիճակ"},my_bonuses:{name:"Բոնուսային ծրագրեր",subtitle:"Վճարե՛ք ցանկացած ֆիլմի համար բոնուսային բալերի միջոցով",titles:{available:"Հասանելի բոնուսային ծրագրերը",my:"Իմ բոնուսային ծրագրերը"}},my_collection:{name:"Իմ կինոն"},my_devices:{desc:"Դուք կարող եք միացնել Ձեր հաշվին մինչև {count} սարք։ Դիտե՛ք {sitename} Samsung Smart TV, LG Smart TV, iOS, Android, Android TV и Apple TV սարքերով",link_add:"Ինչպես ավելացնել նոր սարք",name:"Իմ սարքերը"},my_journal:{name:"Ամսագիր",tab:{messages:{caption_empty:"Հաղորդագրությունների ցուցակը դեռ դատարկ է",title:"Հաղորդագրություններ"},polls:{caption_empty:"Հարցումների ցուցակը դեռ դատարկ է",title:"Հարցումներ"}}},my_messages:{name:"Բոլոր հաղորդագրությունները"},my_payments_and_services:{desc:"Կառավարե՛ք Ձեր բանկային քարտը, ստուգե՛ք արդեն կատարված վճարումները",links:{payments:"Հաշվի հետ կապված գործարքներ",services:"Փաթեթներ"},management:{title:"Վճարումների կառավարում"},name:"Վճարումներ և փաթեթներ"},my_payments:{name:"Վճարումներ"},my_polls:{name:"Բոլոր հարցումները"},my_profile:{age:{caption:"Ավելի խիստ սահմանափակումներով բովանդակություն մուտքը կփակվի",title:"Տարիքային սահմանափակում"},channels:{caption:"Ընտրե՛ք ալիքները, որոնք կլինեն փակ կամ հասանելի կլինեն pin կոդով",text:{hidden:"{count, plural, one {Փակ է # ալիք} few {Փակ է # ալիք} other {Փակ է # ալիք}}",hiddenNew:"{hidden_count, plural, one {Փակ է # ալիք} few {Փակ է # ալիք} other {Փակ է # ալիք}}, {pinned_count, plural, one {pin կոդով հասանելի է # ալիք} few {pin կոդով հասանելի է # ալիք} other {pin կոդով հասանելի է # ալիք}}",no_hidden:"Դուք այժմ չունեք փակ կամ արգելափակված ալիքներ",pin:"{count, plural, one {pin կոդով հասանելի է # ալիք} few {pin կոդով հասանելի է # ալիք} other {pin կոդով հասանելի է # ալիք}}"},title:"TV ալիքների մուտքի կարգավորում"},image:{caption:"Ընտրե՛ք կամ փոխե՛ք պրոֆիլի նկարը",title:"Պրոֆիլի նկար"},name:"«{name}» պրոֆիլի խմբագրում","name.caption":"Ավելացրե՛ք կամ փոխե՛ք պրոֆիլի անունը","name.title":"Պրոֆիլի նկարը",notifications:{caption:"Անջատելով ծանուցումները՝ Դուք կարող եք բաց թողնել ծառայության կարևոր հաղորդագրությունները",title:"Ծանուցումներ"}},my_profiles_channels:{avail:{hidden:"Թաքցված է",pin:"Pin կոդով"},subtitle:"Սեղմե՛ք ալիքները դրանք թաքցնելու կամ Pin կոդ սահմանելու համար",title:"TV ալիքների մուտքի կարգավորում"},my_reminders:{empty_grid:{title:"Հիշեցումների ցուցակը դեռ դատարկ է"},name:"Հիշեցումներ"},my_services:{desc:"Սա Ձեր փաթեթներն են, որոնք կարող եք կառավարել։ Կարող եք նաև հեշտությամբ հետևել միջոցների դուրսգրման ամսաթվերին։",name:"Իմ փաթեթները"},my_settings:{name:"Կարգավորումներ",title:"Հիմնական կարգավորումներ"},offer:{meta:{desc:"Օգտագործման պայմաններ – {sitename} — մուլտիմեդիա հարթակ․ հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ, ինչպես նաև TV ալիքներ։",title:"Օգտագործման պայմաններ – {sitename} – TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"},name:"Օգտագործման պայմաններ"},personal_area:{accordion:{continue_viewing:"Շարունակել դիտումը",payments:"Վճարման մեթոդներ",services:"Իմ փաթեթները"},button:{not_auth:"Մուտք կամ գրանցում"},links:{activate_wink_online:"Ակտիվացնել {sitename} TV-օնյալն",bonuses:"Բոնուսային ծրագրեր",certificates:"Իմ սերտիֆիկատները",connect_tv:"Միացնել TV",devices:"Սարքեր",favorites:"Նախընտրելիները",messages:"Հաղորդագրություններ",my_movies:"Իմ կինոն","my_movies.subtitle":"Նախընտրելիներ, գնված կամ փաթեթում ներառված բովանդակություն",payments_and_services:"Վճարումներ և փաթեթներ",promocode:"Ակտիվացնել պրոմոկոդը",reminders:"Հիշեցումներ",settings:"Կարգավորումներ",support:"Օգնություն",watch_now:"Դիտի՛ր հիմա"},name:"Անձնական գրասենյակ",subtitle:"Նույնականացումից/գրանցումից հետո Ձեզ հասանելի չդառնան {sitename}-ի բոլոր հնարավորությունները"},promo_event:{meta:{desc:"Բոլոր ակցիաները և առաջարկները - {sitename} - մուլտիմեդիա հարթակ․ հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ, ինչպես նաև TV ալիքներВсе акции и предложения –",title:"Բոլոր ակցիաները և առաջարկները – {sitename} – TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"},title:{how_to_use:"Ինչպես օգտվել առաջարկից․"}},promo_events:{meta:{desc:"Ակցիաները {sitename}-ում – {sitename} — մուլտիմեդիա հարթակ․ հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ, ինչպես նաև TV ալիքներ։",title:"Բաժնետոմսեր {sitename} – {sitename} - Հեռուստաալիքներ, ֆիլմեր և Սերիալներ"},name:"Ակցիաները {sitename}",partnership:{notice:"Եթե ունեք հարցեր, գաղափարներ, համագործակցության առաջարկներ և ցանկություններ, գրե՛ք մեզ էլ․ փոստով։",title:"Գործընկերություն մեզ հետ"}},search:{input:{placeholder:"Ֆիլմի, սերիալի անվանումը կամ դերասանի անունը"},meta:{desc:"{query, select, NO_QUERY {Անձանց, ֆիլմերի, սերիալների և TV ալիքների որոնում - {sitename}} other {{query} հարցմամբ գտնված ֆիլմերը, սերիալները և TV ալիքները – {sitename}}}",title:"{query, select, NO_QUERY {} other {{query} - }}Որոնում - {sitename} - TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"},name:"Որոնում",not_found:{text:"Հստակեցրե՛ք որոնվող բառը կամ դիտե՛ք մեր առաջարկությունները",title:"Տվյալ հարցմամբ ոչինչ չի գտնվել"}},service:{link:{offer:"Ծառայության տրամադրման պայմանները"},meta:{title:"{service} - {sitename} - TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"}},services:{meta:{desc:"{media_view_name} – {sitename} — մուլտիմեդիա հարթակ․ հազարավոր ֆիլմեր և սերիալներ, ինչպես նաև TV ալիքներ։",title:"{media_view_name} - {sitename} - TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"},name:"Փաթեթներ"},support:{contact:"Հավելվածի աշխատանքի հետ կապված հարցերն ուղարկե՛ք ",meta:{title:"Օգնություն - {sitename} - TV ալիքներ, ֆիլմեր և սերիալներ"},name:"Դիագնոստիկ տեղեկատվություն",subtitle:"Հարգելի՛ օգտատեր, հավաքագրվող տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է խնդիրների դիագնոստիկայի և օպերատիվ լուծման համար"}},phrase:{default:"Դեֆոլտ",do_not_ask_anymore:"Այլևս չհարցնել",included:"Ներառված է",link:"Հղում",more:"Ավելին",more_details:"Մանրամասները",slat_button:"Подробнее",thanks:{next_time:"Շնորհակալությու՛ն, հաջորդ անգամ",understand:"Շնորհակալությու՛ն, հասկանալի է"},well:"Լավ"},player:{action:{backward_program:"Նախորդ հաղորդումը",close:"Փակել նվագարկիչը (Esc)",forward_program:"Հաջորդ հաղորդումը",mute:"Անջատել ձայնը (M)",play:"Վերարտադրել",subtitles:"Ենթագրեր և ձայն",unmute:"Միացնել ձայնը (M)"},playlist:{channels:"TV ալիքներ",programs:"TV հաղորդումներ"}},profile:{label:{additional:"Լրացուցիչ",main:"Հիմնական"},settings:{erotic:{hide:"Թաքցնել մեծահասակների բովանդակությունը"},request_pin:{default:"Պահանջել pin կոդ",purchase:"Պահանջել pin կոդ գնման ժամանակ",view:"Պահանջել pin կոդ դիտման ժամանակ"}},view_limits:{allowed_interval:"Այս պրոֆիլումկարելի է դիտել հոլովակներ սկսած {from}մինչև {to}",daily_limit_expired:"Դիտման օրական սահմանաչափը լրացել է"}},purchase:{button:{discount:{caption:"առանց զեղչի - {price}"},est:{text:"Գնել {quality, select, EMPTY {} other { {quality} }} {price}-ով"},is_content:{caption:"{price}{is_final_price, select, true {-ով} other { սկսած}} {duration_expression}",text:"Գնել և {isBook, select, true {լսել} other {դիտել}}",trial_intro:{caption:"{duration_expression} - {price}"}},service:{discount:{text:"Միացնել {price}{is_final_price, select, true {-ով} other { սկսած}} {duration_expression}"},text:"Միացնել {price}{is_final_price, select, true {-ով} other { սկսած}}",trial:{text:"Փորձել անվճար"}},trial_intro:{caption:"{duration_expression}, ավելին — {price}/{duration_substr}"},tvod:{text:"Վարձույթ {quality, select, EMPTY {} other { {quality} }} {price}-ով"}},duration:"{unit, select, second {{duration, plural, =1 {վայրկյան} one {# վայրկյան} few {# վայրկյան} other {# վայրկյան}}} hour {{duration, plural, =1 {ժամ} one {# ժամ} few {# ժամ} other {# ժամ}}} day {{duration, plural, =1 {օր} one {# օր} few {# օր} other {# օր}}} month {{duration, plural, =1 {Ամսական} one {# Ամսական} few {# Ամսական} other {# ամիս}}} year {{duration, plural, =1 {տարի} one {# տարի} few {# տարի} other {# տարի}}} other {{duration} {unit}}}",duration_expression:"{usage_model, select, EST {մշտական} TVOD {{duration_substr}-ով} SERVICE {{price_type, select, full {{duration_substr}} one_time {{duration_substr}-ով } discount {{duration_substr}-ով} trial {{duration_substr}-ով } intro {{duration, plural, =1 {առաջին} other {առաջինները}} {duration_substr}} other {}}} other {}}",option:{button:{est:{text:"Գնել {price}-ով"},service:{text:"Միացնել {price}{is_final_price, select, true {-ով} other { սկսած}}",trial:{text:"Փորձել անվճար"}},tvod:{text:"Վճարել {price}"}}},title:{est:"Ընտրե՛ք վճարման մեթոդը «{name}» մշտական գնման համար {quality}-ով",service:"Ընտրե՛ք վճարման մեթոդը ձևակերպման համար{is_content, select, true { կազմում} other {}} փաթեթի{service, select, NONAME {} other { «{service}»}}{duration_substr}-ով",tvod:"Ընտրե՛ք վճարման մեթոդը «{name}» գնման համար {duration_substr}-ով {quality}-ով"}},selector:{all:"Բոլորը",by_name:{all:"Բոլոր {name}"}},service:{features:{channels_count:"{count, plural, one {# TV ալիք} few {# TV ալիք} other {# TV ալիքներ}}",karaoke_count:"{count, plural, one {# կարաոկե երգ} few {# կարաոկե երգ} other {# կարաոկե երգեր}}",media_count:"{count, plural, one {# ֆիլմ և սերիալ} few {# ֆիլմ և սերիալ} other {# ֆիլմեր և սերիալներ}}"},status:{active:"Ակտիվ",active_until:"Ակտիվ է մինչև {date, date, short}",not_subscribed:"Միացված չէ",processing:"Մշակվում է",subscribed_as_part:"Ներառված է «{name}» կազմում",subscribed_in_external_billing:"Միացված է {name}-ով",will_be_subscribed:"Կմիացվի {date, date, short}"}},site:{name:"{whitelabel, select, kinodrom {Drom} other {Wink}}"},social:{ok:"Օդնոկլասնիկի",vk:"ՎԿոնտաակտե"}},ron:{action:{accordion:{collapse:"Restrânge",expand:"Extinde"},account_summary:{top_up:"Completați contul personal"},activate:"Activează",add:"Adaugă",all:{reset:"Resetați totul",show:"Arată toate",unlock:"Deblocați totul",view:"Uita-te la toate"},app:{install:"Instalați aplicația","install.link":"https://kinoplay.tv"},back:"Înapoi",cancel:"Anulează",cancellation:"Anulează",certificate:{activate:"Activați certificatul"},change:"Pentru a schimba",changes:{save:"Salvați modificările"},chat:{close:"Închidere chat",open:"Deschis chat"},close:"Ascunde",code:{copy:"Copie",enter:"Introduceți codul",resend:"Trimite codul din nou",send:"Trimite codul"},collections:{view_all:"Vezi toate colecțiile"},complete:"Complet",confirm:"Confirmă",connect:"Ștecher",connecting:"Conexiune",continue:"Continuă",create:"Pentru a crea",device:{change:"Înlocuiți dispozitivul",remove:"Ștergerea unui dispozitiv"},disable:"Deconectați",download:"Descărcare",edit:"Editează",enter:"Intră",exit:"Ieșire",favorites:{go_to:"Mergi la favorite"},filter:{clear:"Goliți filtrul"},forth:"Înainte",go_to:"Du-te peste",hide:"Ascunde",input:{cancel:"Anulați intrarea"},locations:{select:"Selectați o regiune"},logout:"Deconectează-te de la contul tău",main:{go_back_to:"Reveniți la pagina principală",go_to:"Accesați pagina principală"},movie:{go_to:"Du-te la film",select:"Alege un film"},movies:{watch:"Uita-te la filme"},next:"Mai departe",not_purchased:{hide:"Ascunde nu a cumpărat",show:"Arată că nu a fost cumpărat"},payment:{top_up_account:"Completează-ți contul"},phone:{add:"Adăugați un număr"},pin:{change:"Schimbați codul PIN",reset:"Resetați codul pin",set:"Setați un cod pin"},poll:{completed:"Sondaj finalizat",take:"Luați sondajul"},profile:{add:"Adăugați un profil",change:"Schimbă-ți profilul",remove:"Ștergerea unui profil"},rating:{change:"Modificați ratingul",set:"Dă un rating",unset:"Resetați evaluarea"},refuse:"Refuza",reminder:{add:"Adăugați un memento",remove:"Ștergerea unui memento"},remove:"Elimină",reset:"Arunca",restore:"Recuperare",results:{show:"Arată rezultatele"},save:"Salvați",search:"Pentru a găsi",select:"Alege",send:"Trimite",service:{connect:"Conectați un abonament",select:"Alegeți un abonament"},share:"Pentru a partaja",sing:"Cântă",skip:"Skip",sort:"Sortare",trailer:{watch:"Urmăriți trailerul"},try_again:"Încercați din nou",tune:"Pentru a configura",tv:{connect:"Conectați un televizor"},unlock:"Deblocare",up:"Sus",watch:"Uite",watch_free:"Urmăriți gratuit"},bank_card:{action:{add:"Adăugați un card bancar",remove:"Ștergerea unui card",set_main:"Alocați cardul principal"},error:{date_cvc:"Data și CVC2 / CVV sunt introduse incorect",default:"Operațiunea a fost respinsă. Verificați datele introduse, suficiența fondurilor de pe card și repetați operația.",number_cvc:"Numărul cardului și CVC2 / CVV sunt introduse incorect",number_date:"Numărul cardului și data sunt introduse incorect"},input:{cvc:{validate:"CVC2 / CVV introdus incorect"},date:{placeholder:"Perioada de valabilitate",validate:"Data a fost introdusă incorect"},number:{placeholder:"Numărul cardului",validate:"Numărul cardului a fost introdus incorect"}},label:{default:"Card bancar",main:"Card principală",new:"Card nouă",number:"Numărul cardului"},notification:{remove_with_service:{message:"Cardul nu poate fi șters în timp ce aveți abonamente active sau un cod promoțional activat"},set_main:{message:"Card principală va fi schimbată în curând"}}},component:{accordion:{toggle:{aria_label:"Extinde / Restrânge"}},account_summary:{personal_account:"Cont personal {number}",refill_amount:"Suma recomandată pentru reaprovizionare:"},action_certificate:{text:"Activați certificatul"},action_download:{text:"Descărcați pe dispozitiv"},action_favorite:{aria_label:{add:"La Favorite",added:"În favorite"},text:{add:"Adaugă la favorite",added:"Adăugat la favorite"}},action_joint_viewing:{aria_label:"Uita-te cu prietenii tăi",text:"Uita-te cu prietenii tăi"},action_share:{text:"Share cu prietenii"},auth_features_list:{advanced_tv:"Televiziune avansată",loadable:"Descărcarea de filme, seriale TV în aplicații",multi_devices:"{count} dispozitive simultan",parental_control:"Controlul Parental",profiles:"Profiluri individuale",smart_recommendations:"Sistem de recomandare inteligent"},banner:{advertiser:"Publicitate. {owner}. erid: {token}"},button_resend_code:{action:{request_after:"Puteți solicita codul din nou prin {time, plural, one {# doar o secundă} few {# secunde} other {# secunde}}"}},card_episode:{subtitle:"Sezon {season} episod {episode}"},card:{status:{is_viewed:"Vizualizat",live:"În aer",min:"{min} min",min_left:"mai mult {min} min",soon:"Curând"}},certificate_card_activation_text:{expired:"Certificatul a expirat",future_period:"Poate fi activat cu {start_date} prin {end_date}",in_period:"Îl puteți activa înainte {date}"},certificate_card:{desc:"pentru film",name:{default:"Certificat",empty:"Un loc pentru certificatul dvs"}},channel_detail_buttons:{subtitle:{purchase_by_service:"Vizionarea unui canal TV va fi disponibil după achiziționarea unui abonament",purchase_by_services:"Alegeți un abonament potrivit pentru conținut"},title:{not_available:"Vizionarea canalului TV nu este disponibilă",purchase_by_service:"Acest canal TV este disponibil în abonament {service}",purchase_by_services:"Acest canal TV este disponibil în diferite abonamente",watch_after_auth:"Vizualizarea este disponibilă gratuit după autorizare"}},channel_player:{action:{watch_live:"Urmăriți transmisia live"},activate_manage_viewing:"Activați opțiunea «gestionare vizualizare»",archive_available:"Emisiunile arhivate sunt disponibile timp de 72 de ore",archive_unavailable:"Arhiva nu este disponibilă la cererea canalului TV",archive_unavailable_no_br:"Arhiva nu este disponibilă la cererea canalului TV",choose_another_one:"Alegeți un alt program sau canal de vizionat",epg_will_available_date:"Programul va fi disponibil {date, date, medium}, {date, time, short}",watch_available:{after_auth:"Vizualizarea este disponibilă gratuit după autorizare",after_buy_service:"Vizionarea canalului TV va fi disponibil după achiziționarea abonamentului"}},channel_with_telecast:{no_program:"Este imposibil să primiți programul programului"},collection_card:{label:"Compilatie"},device:{current:"Acesta este un dispozitiv"},embed_player:{available_soon:"Conținutul va deveni disponibil {date, date}",watch_on_site:"Urmăriți videoclipul pe {sitename}",watch_on_site_button:"Uite"},filter_button:{filter:"Filtru",geolocation:"Geolocalizare",sort:"Sortare"},limiting_viewing_duration:{subtitle:"Specificați durata timpului de vizionare din momentul lansării videoclipului",title:"Vizualizați limita de durată"},media_item_detailed_info:{country:"O țară",genres:"Genuri",quality:"Calitate"},media_item_info_bar:{duration:{min:"{min} min"}},media_item_main_actions:{available_soon:"Conținutul va deveni disponibil {date}",not_available_yet:"{type, select, film {Acest film nu este încă disponibil pentru cumpărare} book {Această carte audio nu este încă disponibilă pentru cumpărare} other {Această serie nu este încă disponibilă pentru cumpărare}}",subscribe:{processing:"Serviciul «{service}» este activat"}},media_item_preview_block:{crumb:{books:"Cărți audio",episode:"Episod {episode}",kids:"Pentru copii",movies:"Films",season:"Sezon {season}",series:"Seriale"},episodes_count:"{count, plural, one {# episodul} few {# episoade} other {# episoade}}",seasons_count:"{count, plural, one {# sezonul} few {# sezoanele} other {# sezoanele}}"},media_item_rating:{button:{caption:{your:"Evaluarea ta"},text:"Evaluarea utilizatorilor {sitename}"}},message_card:{tag:{film:"Film",poll:"Sondaj",series:"Seriale"}},messages_list_item:{unread:"Un mesaj necitit"},messages_pages:{empty:"Lista {type, select, messages {mesaje} other {sondaje}} deocamdată este gol"},method_purchase_card:{has_bonus:{subtitle:"{name, select, account_prepaid {Cont Personal} other {{description}}}"}},modal_player_ui:{duration:{days:"{days} z.",hours:"{hours} tsch.",minutes:"{min} min."}},my_payment_methods:{title:"Metoda de plată"},my_purchase_history:{title:"Plăți recente"},my_setting_email:{input:{email:{caption:"Folosit pentru a vă conecta la {sitename}"}}},my_setting_phone:{input:{phone:{caption:"Folosit pentru a vă conecta la {sitename}"}}},my_settings_auth_profile:{caption:"Afișați selecția profilului atunci când vă conectați la site",title:"Alegerea unui profil"},my_settings_block:{lang:{caption:"Limba"},location:{button:"Schimbați regiunea",caption:"Regiune"},pin:{caption:"Cod de acces PIN"}},payment_method_external:{site:"{whitelabel, select, kinodrom {Pe site} other {Pe site}}"},profile:{state:{chosen:"Selectat"}},promo_banner_timer:{days:"{days, plural, =0 {} one {# zi} few {# a zilei} other {# zile}}",hours:"{hours, plural, =0 {} one {# ora} few {# ore} other {# ore}}",minutes:"{minutes, plural, =0 {} one {# minute} few {# minute} other {# minute}}",months:"{months, plural, =0 {} one {# luna} few {# luni} other {# luni}}",seconds:"{seconds, plural, =0 {} one {# secundă} few {# secunde} other {# de secunde}}",years:"{years, plural, =0 {} one {# anul} few {# ani} other {# ani}}"},promocode:{form:{subtitle:"Introduceți un cod promoțional pentru acces GRATUIT la un abonament sau film",title:"Activarea codului promoțional"},info:{subtitle:"Când codul promoțional expiră, plata va fi debitată de pe cardul conectat în fiecare lună",title:"Pentru a activa codul promoțional, trebuie să conectați un card bancar"},new_card:{acceptance_conditions_and_security_guarantees:"Prin efectuarea unei achiziții, acceptați termenii ofertei. Garantăm securitatea plății. Plata se face în formă criptată și procesată numai de către bancă."}},purchase_description:{available_to:"Disponibil până la {datetime}",service:"{type, select, film {Film} series {Seriale TV} season {Sezonul} episode {Serie} karaoke {Karaoke} book {Carte audio} other {}} în abonament «{service}»"},purchase_option_card:{button:"{usage_model,select, SERVICE {{price_type, select, trial {Încercați-l gratuit} other {Ștecher {is_final_price, select, true {pentru} other {din}} {price}}}} EST {Cumpara pentru {price}} TVOD {Plătește {price}} other {}}",est:{subtitle:"{quality}",title:"{item_type, select, series {Cumpărați întreaga serie} season {Cumpara sezonul {season}} episode {Cumpara episodul {episode} din sezonul {season}} other {{quality}}}"},label:{trial:"{duration_substr} gratuit"},service:{discount:{subtitle:"{price} / {duration_substr} cu o reducere"},intro:{subtitle:"{price} {duration_expression}, mai departe — {original_price}/{duration_substr}"},title:"{name}",trial:{subtitle:"{price} în {duration_substr}"}},subtitle:"{price}{duration_expression}",tvod:{title:"{item_type, select, season {Inchiriere sezonului {season} pe {duration_substr}} episode {Inchiriere {episode} episod din sezonul {season} pe {duration_substr}} other {Inchiriere pe {duration_substr}}}"}},purchase:{term:{bank_card:"Card bancar",datetime:"Data și ora",personal_account:"Cont personal",price:"Suma"}},service_card:{count:{channels:"{count, plural, one {# Canal TV} few {# Canale TV} other {# Canale TV}}",karaoke:"{count, plural, one {# cântec karaoke} few {# cântece karaoke} other {# cântece karaoke}}",media:"{count, plural, one {# filme și seriale TV} few {# filme și seriale TV} other {# filme și seriale TV}}"}},service_status_description_list:{active_until:"Activ până",cost:"Costul",payment_date:"Următoarea anulare",will_be_subscribed:"Va fi activat {date, date, short}"},subservices:{title:"Inclus în abonament"},support_text:{default:"Continuând, sunt de acord cu Acordul de utilizare a serviciului {sitename} și termenii programelor partenere.",payment:"Prin efectuarea unei achiziții, acceptați termenii ofertei. Garantăm securitatea plății. Plata se face în formă criptată și procesată numai de către bancă."},timeline_card:{caption:{episode:"{season} sezon, {episode} episod"}},title_block:{link_all:"Toate"},top10:{title:"TOP {number}"},tv_code:{error:{message:"Cod de autorizare nevalid"},form:{message:"Introduceți codul de pe ecranul televizorului pentru a-l conecta la contul dvs",title:"Conexiune TV"}},viewing_timeline_interval:{from:"cu",set:"Intervalul este setat",title:"Interval de timp de vizualizare",to:"înainte",unset:"Intervalul nu este setat"},virtual_list:{action:{show_prev:"Afișați cele anterioare"}},vitrina_player_ui:{channel_provided:"Canalul este furnizat de Showcase TV"}},datetime:{month_date:"{date, date, ::d MMMM}",short:"{date} în {time}"},empty_grid:{collection:{subtitle:"Filme, seriale TV și canale TV vor apărea aici după ce activați un abonament sau o achiziție",title:"Nu există încă nimic în colecție"},continue_viewing:{subtitle:"Toate filmele și emisiunile TV pe care nu le-ați vizionat vor fi stocate aici, astfel încât să puteți reveni oricând la ele",title:"Este gol aici până acum :("},default:{title:"Lista este goală"},filters:{subtitle:"Modificați setările filtrului",title:"Nu am găsit nimic cu aceste filtre"},history:{subtitle:"Toate filmele, serialele TV și emisiunile TV pe care le-ați vizionat vor fi aici.",title:"Nu există încă nimic în istoricul de navigare"},purchases:{subtitle:"Tranzacțiile dvs. vor fi afișate aici, de îndată ce efectuați prima plată",title:"Nu ați cumpărat încă nimic"},section:{subtitle:"Adăugați filme, seriale TV sau canale la «{name}», pentru a le viziona mai târziu",title:"La secțiunea «{name}» nimic nu a fost adăugat încă"}},error:{auth:"Nu s-a finalizat autentificarea. Încearcă mai târziu.",default:"Ceva a mers prost, încercați din nou mai târziu.",incorrect_data:"Datele sunt introduse incorect"},events:{label:{limitless:"Fără limită de timp",until_date:"înainte {date}"}},filter:{channels:"Canale",countries:"Țări",epg_genres:"Genuri de emisiuni",genres:"Genuri",option:{years:"{type, select, before {înainte {end} г.} year {{start} г.} other {din {start} înainte {end} г.}}"},years:"Ani"},hook:{info:{account_number:{label:"Cont personal"},app:{label:"Versiunea Aplicației"},browser:{label:"Versiunea Browserului",value:"{name} Versiune {version}"},current_mrf:{label:"MRF actual"},device_type:{label:"Tipul Dispozitivului"},home_mrf:{label:"Acasă MRF"},ip:{label:"Adresa IP"},multiscreen:{label:"Multiscreen"},no_enter:"Autentificarea nu a fost finalizată",os:{label:"Versiunea sistemului de operare",value:"{name} Versiune {version}"},san:{label:"Numărul utilizatorului"},time:{label:"Ora locală"}}},input:{code:{caption:"Codul poate fi activat de 1 dată"},confirm_new_password:{placeholder:"Confirmați noua parolă"},current_password:{placeholder:"Parola curentă"},device_name:{placeholder:"Numele Dispozitivului"},email:{placeholder:"Poșta",validate:"Specificați adresa de e-mail corectă"},location_search:"Căutați o regiune",login:{caption:{change:"Vă puteți schimba numele de utilizator în {type, select, phone {telefon} other {e-mail}}",new:"Specifică {type, select, phone {număr de telefon nou} other {e-mail nou}}"},placeholder:"Contul tău","placeholder.phone_mail":"Introduceți