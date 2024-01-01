Я и мафия: путь от служанки до невесты (сериал, 2024) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

Я и мафия: путь от служанки до невесты. Сезон 1. Серия 37
Я и мафия: путь от служанки до невесты
1-й сезон
37-я серия

2024, My Mafia Life: From Maid To Bride
Мелодрама18+
О сериале

Роза – простая служанка мафиозного босса Макса, терпящая унижения и мечтающая о свободе. Но когда шанс сбежать наконец появляется, Макс жестоко разрушает её планы – его одержимость Розой становится только сильнее. Их опасная страсть тесно связана с таинственным прошлым девушки, и когда правда всплывает, бывшие влюблённые превращаются в смертельных врагов. Смогут ли они изменить свою судьбу?

Я и мафия: путь от служанки до невесты – захватывающая история о власти, страсти и мести, где любовь граничит с ненавистью, а каждый выбор может стать роковым. Погрузитесь в мир опасных интриг и запретных чувств!

