Я боюсь...одиночества (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Я боюсь...одиночества. Сезон 1. Серия 2
Я боюсь...одиночества
1-й сезон
2-я серия

2012, Я боюсь...одиночества. Сезон 1. Серия 2
Проект рассказывает истории женщин, которые по разным причинам остались в одиночестве. Психолог проекта разбирает каждую ситуацию и дает советы как поступить в той или иной ситуации, чтобы выйти из кризиса и продолжать жить дальше.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
49 мин / 00:49

