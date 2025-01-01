WLF 552 (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Смотрите WLF 552 и узнаете новых чемпионов Гран-при топовой китайской организации по кикбоксингу! За титул в категории до 63 кг сразились Чонян Жао из Китая, Георгий Малания из Грузии, Хиротака Асахиса из Японии и Джи Жизе из Китая. А за пояс в 70 кг зарубились Янфен У из Китая, Чао Луо из Китая, Венбао Хан из Китая и Мариан Лапушнеану из Румынии!

