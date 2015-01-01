Выживание в дикой природе. Серия 5
Wink
Детям
Выживание в дикой природе
1-й сезон
5-я серия

Выживание в дикой природе (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2015, Выживание в дикой природе. Серия 5
Документальные6+

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Сюжет

Документальный фильм о природе, наглядно поясняющий теорию Чарльза Дарвина, который назвал естественный отбор основным механизмом эволюции видов. Секреты выживания грозных зверей: тигра, льва, белого медведя, слона и кенгуру, на территорию которых посягнул самый опасный хищник — человек.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Документальные

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