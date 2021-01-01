Выходные на колесах (сериал, 2021) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Как провести ближайшие выходные? Дома у телевизора? С друзьями? На даче? А может как-то иначе? Программа "Выходные на колёсах" подскажет, как с толком, и, главное, интересно потратить свободное время. Один из лучших вариантов – отправиться в путешествие.



– Наша программа для тех, кто любит смотреть на мир через лобовое стекло автомобиля, кто хочет увидеть то интересное, что часто остаётся за рамками официальных путеводителей, – говорит ведущий Андрей Леонтьев. – Мы показываем места, куда люди мечтают попасть, но не знают, что это реально.



Тележурналист выступает за познавательный туризм. Поэтому в программе есть пища не только для глаз, но и для ума. Судите сами: например, в выпусках "Выходных на колёсах" телезрители увидят сюжеты из подмосковного наукограда Обнинска и с высокогорного плато Бермамыт в Приэльбрусье – в каждом обязательно есть любопытные сведения о регионе, малоизвестные научные и исторические факты.



Как следует из самого названия программы, в кадре, помимо ведущего, присутствует и второй участник – автомобиль. Повествуя об очередном своём маршруте, Андрей Леонтьев обязательно уделяет внимание и выбранным "колёсам" – проходимому внедорожнику, утилитарному универсалу или даже пока экзотическому для нас электромобилю.



