Вы забыли о поэзии (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.92018, A poem a day (Sireul ijeun geudaeege)
Драма16+

Молодые медики помогают пациентам реабилитироваться после тяжелых операций и разбираются в собственных отношениях. Дорама «Вы забыли о поэзии» — светлая история о поддержке и любви среди сотрудников корейского госпиталя.

Девушка по имени У Поён работает специалисткой по реабилитации пациентов уже три года. Раньше она мечтала стать поэтессой, однако бедность семьи заставила ее бросить свою мечту и пойти учиться в медицинский университет. Вместе с ней в госпитале работает стажер Син Минхо, который совершенно не заинтересован в медицине, но оказался там под влиянием родителей-врачей. Поён когда-то была влюблена в Минхо, и теперь это усложняет жизнь обоим. Их начальником становится Е Чжэук, терапевт и преподаватель, нацеленный на результат.

Как будут развиваться их карьера и отношения, расскажет сериал «Вы забыли о поэзии». Озвучка на русском языке доступна онлайн на нашем видеосервисе Wink.

Южная Корея
Драма
Full HD
58 мин / 00:58

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb