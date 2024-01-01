Второй шанс (сериал, 2024) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

История трех женщин, стремящихся к лучшей жизни, чьи судьбы причудливым образом переплетаются. Драма «Второй шанс» — сериал о прошлых ошибках, которые настигают в настоящем.



Свадьба Марианны оборачивается трагедией: ее бывший любовник Алехандро, лидер печально известной преступной группировки, стреляет в мужа Джейкоба. В результате ранения того парализует, а Марианна устраивается работать горничной. Но Алехандро продолжает за ней охотиться, мечтая увезти в Мексику. Шира, знакомая Марианны, всеми силами пытается легализоваться в США, и не знает, как помочь подруге. Тем временем девушка по имени Джеки пользуется знакомством с Марианной и Широй, чтобы устроиться на работу в семью успешного офицера полиции Декстера Сегера. Какие цели она преследует, не знает никто.



Чтобы увидеть, как будут дальше развиваться судьбы героинь, смотрите сериал «Второй шанс» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Второй шанс 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.