Второй шанс. Сезон 3. Серия 2
Сериалы
Второй шанс
3-й сезон
2-я серия
7.22024, Second Chances
Драма18+
Второй шанс (сериал, 2024) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

История трех женщин, стремящихся к лучшей жизни, чьи судьбы причудливым образом переплетаются. Драма «Второй шанс» — сериал о прошлых ошибках, которые настигают в настоящем.

Свадьба Марианны оборачивается трагедией: ее бывший любовник Алехандро, лидер печально известной преступной группировки, стреляет в мужа Джейкоба. В результате ранения того парализует, а Марианна устраивается работать горничной. Но Алехандро продолжает за ней охотиться, мечтая увезти в Мексику. Шира, знакомая Марианны, всеми силами пытается легализоваться в США, и не знает, как помочь подруге. Тем временем девушка по имени Джеки пользуется знакомством с Марианной и Широй, чтобы устроиться на работу в семью успешного офицера полиции Декстера Сегера. Какие цели она преследует, не знает никто.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.3 КиноПоиск