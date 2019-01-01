WinkСериалыВторой шанс Кэрол1-й сезон13-я серия
Второй шанс Кэрол (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
2019, Carol's Second Act
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В 50 лет Кэрол — медицинский интерн, вынужденный работать с коллегами в два раза младше ее. Но именно ее опыт, а главное огромный энтузиазм неожиданно оборачиваются значительным преимуществом. «Второй шанс Кэрол» — идеальная история для тех, кто души не чает в «Хорошем докторе» и «Клинике».
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ПФРежиссёр
Памела
Фрайман
- Режиссёр
Скотт
Эллис
- КГРежиссёр
Кэти
Гарретсон
- ПХАктриса
Патриша
Хитон
- ИААктриса
Ито
Агайере
- ЛНАктёр
Лукас
Нефф
- ЖБАктёр
Жан-Люк
Билодо
- СДАктриса
Сабрина
Джалес
- Актриса
Эшли
Тисдейл
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- СЯАктёр
Седрик
Ярбро
- ПФАктёр
Патрик
Фабиан
- АРАктёр
Адам
Роуз
- ДБСценарист
Дэррин
Брагг
- БМСценарист
Бекки
Манн
- ЭХПродюсер
Эмили
Халперн
- СХПродюсер
Сара
Хэскинс
- ПХПродюсер
Патриша
Хитон
- ЛЭХудожница
Лори
Эсковиц-Картер
- СФМонтажёр
Сьюзэн
Федерман
- КЛОператор
Крис
Ля Фонтейн
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн