Второй ребенок — второй шанс. Сезон 1. Серия 80
Второй ребенок — второй шанс
Второй ребенок — второй шанс (сериал, 2024) сезон 1 серия 80 смотреть онлайн

6.92024, Second Baby Second Chance
Мелодрама
"У тебя есть ребёнок?" – спустя шесть лет Уайатт снова стоит передо мной, и в его глазах бушует буря. "Кто отец?" – спрашивает он сквозь зубы. Когда-то он сам отверг меня, узнав о беременности. Теперь я вернулась, потому что наш сын болен, и только второй ребёнок от Уайатта может его спасти. Но сможет ли он простить прошлое? Страсть, тайны и спасение жизни – в захватывающем вертикальном сериале "Второй ребёнок — второй шанс"!

США, Китай
Мелодрама
