Вторая жена (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Марина замужем за успешным бизнесменом Егором, у них благополучный брак, но нет детей. Марина хочет малыша, но Егор пока не готов. Богатая и спокойная жизнь Марины вдруг оказывается иллюзией, когда Егор погибает под колесами поезда, и после его смерти из шкафа выпадают все скелеты: муж оставил после себя сплошные долги, а в придачу — вторую «жену» Лику, у которой от него сын… Марина решает посмотреть в глаза сопернице, но Лика не робкого десятка и готова бороться за финансовое благополучие своего сына… Кроме того, в смерти Егора слишком много нестыковок, и Марина решает распутать этот клубок загадок… Помочь ей вызывается Матвей, с которым у них когда-то была первая любовь… Что скрывает Лика и кто стоит за смертью Егора? Смогут ли две соперницы объединиться, чтобы узнать правду? И сможет ли Марина ответить на чувства Матвея, ведь он ей до сих пор не может открыть свое сердце?

