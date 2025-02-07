Вторая сторона правды (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Вторая сторона правды. Сезон 1. Серия 3
Вторая сторона правды. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
Жизнь тренера Сони начинает разваливаться, когда ее муж заводит роман с женой их сына. Мелодрама «Вторая сторона правды» — сериал о надежде в самое темное время.

Со стороны кажется, что у Сони прекрасная семья. Ее муж Евгений — известный писатель, сын Петя — прилежный студент, который хочет продолжить дело отца и уже завел семью с обворожительной Алисой. Однако семейная идиллия давно дала трещину. Евгений не может работать, Петя увлекся спортивными ставками, а Алисе, кажется, наплевать на маленькую дочь. Когда Петя с Алисой решают развестись, у Евгения начинается роман с невесткой. Соне кажется, что надежды на счастье уже нет, но тут в ее жизни появляется заботливый сосед Вадим.

Россия
Мелодрама
49 мин / 00:49

