Все женщины мира (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Знаменитый архитектор раз за разом погружается в новые отношения, отдавая женщинам всю любовь. Романтическая драма «Все женщины мира» — сериал, отдающий дань уважения одноименному бразильскому фильму Домингуша де Оливейры.



Пауло в жизни ценит свободу, поэзию и женщин. В поисках истинной любви он много раз влюбляется, поддаваясь чарам самых разных девушек, и посвящая отношениям всего себя. Страсть — важнейшая часть его личности и карьеры архитектора. Пауло уверен, что любовь питает его душу поэта, и пытается брать как можно больше от каждого романа. Однако, встретив на рождественской вечеринке балерину Марию Алису, он понимает, что именно она должна стать его главной любовью.



Что вынесет Пауло из своих романтических приключений, расскажут «Все женщины мира». Сериал 2020 года смотреть онлайн можно на Wink.

