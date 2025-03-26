Все женщины мира. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Все женщины мира
1-й сезон
3-я серия
7.52020, Todas as Mulheres do Mundo
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все женщины мира (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Знаменитый архитектор раз за разом погружается в новые отношения, отдавая женщинам всю любовь. Романтическая драма «Все женщины мира» — сериал, отдающий дань уважения одноименному бразильскому фильму Домингуша де Оливейры.

Пауло в жизни ценит свободу, поэзию и женщин. В поисках истинной любви он много раз влюбляется, поддаваясь чарам самых разных девушек, и посвящая отношениям всего себя. Страсть — важнейшая часть его личности и карьеры архитектора. Пауло уверен, что любовь питает его душу поэта, и пытается брать как можно больше от каждого романа. Однако, встретив на рождественской вечеринке балерину Марию Алису, он понимает, что именно она должна стать его главной любовью.

Что вынесет Пауло из своих романтических приключений, расскажут «Все женщины мира». Сериал 2020 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Бразилия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.8 IMDb