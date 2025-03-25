Все в полном порядке. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Все в полном порядке
1-й сезон
6-я серия

Все в полном порядке (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.72022, Totally Completely Fine
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Девушка наследует милый дом на берегу, но, оказывается, туда приходят люди в полном отчаянии, готовые спрыгнуть со скалы. Вчерашняя оторва должна убедить их этого не делать. Драмеди «Все в полном порядке» — сериал со звездой «Прошлой ночью в Сохо» Томасин Маккензи о том, что иногда помогать другим бывает легче, чем себе.

У Вивиан сложный характер. Она не любит брать на себя ответственность и не очень-то вникает в проблемы других людей. Тем сильнее удивляются ее братья, когда дед оставляет свой дом этой эгоистке, а не им. Поселившись в новом жилище, девушка узнает, что дом стоит неподалеку от живописного места, у обрыва, который привлекает сотни людей, желающих свести счеты с жизнью. Ее дед сумел спасти многих из них, и теперь эта задача ложится на плечи Вивиан, которая к этому совсем не готова, однако не может остаться в стороне.

Как ей удастся повлиять на решения людей, оказавшихся в беде? Ответы узнаете в комедийной драме «Все в полном порядке» — сериал смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb